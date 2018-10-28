白目柯P不死祕訣 從數據讀你的心

柯文哲競選辦公室幕僚邱昱凱。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
國民黨高雄市長候選人韓國瑜的臉書小編王律涵(左)。（本報資料照片）

目前台灣A咖候選人，幾乎都擅長透過空戰攻城掠地。主導台北市長柯文哲網路戰的邱昱凱就說，網路輿情較為即時，有很多精準數據可以分析閱聽者；對於不同議題，透過不同平台，可較全面理解市民想法。他直言，比起過去容易被少數但聲量大的聲音誤導，或忽略不同族群觀點，「網路確實對貼近民意能有更精準的幫助」。

柯團隊是如何運用網路溫度決定選戰節奏？邱昱凱以「器官案」為例表示，透過分析發現葛特曼事件傷害的並非柯的選情，而是讓大家對器捐的公開透明產生疑慮，並打擊民眾對葉克膜的信任，所以才會請柯文哲大聲疾呼，不要為了短期選舉利益重傷長期的醫療發展。

有人說網路聲量只是「不會投票的空軍」，邱昱凱反問，以臉書來說，台灣有1600萬活躍用戶，即使只看45歲以上，也有近300萬，「除非你要說這1600萬人都不太會去投票，否則在台灣已沒有什麼網路族群，大家都是網路世代」，今天如果某一族群投票率偏低，一定是因為別的因素。

但丁守中競總發言人詹為元持不同看法。他說，網路聲量代表的是年輕族群的討論度，其它更多的族群是較難被測量的一塊，「年長者就是這樣」。所以，針對40歲以上的族群，丁主要是採取電視、掃街拜票與line。

目前網路聲量超越柯文哲的韓國瑜，他的臉書小編王律涵說，韓主委從沒什麼人理走到今天熱度變高，雖搜尋不見得都搜尋好事，但熱度高至少代表有人想了解這個人；因此，網路聲量有一定參考價值，不能完全否認，但也不要騙自己，如果聲量就在那邊，卻硬要說是假帳號，「我們也只會笑一笑，不會講什麼」。

對於韓陣營是如何透過網路溫度決定選戰節奏？韓國瑜臉書文編許右萱說，主要都是先設定議題，再透過網路擴大傳播；只要引起大量討論，就會臨時排更多時間讓議題發酵，讓選民能夠更熟悉。

陳其邁總幹事趙天麟則說，網搜熱度與候選人支持度當然有關聯，不容忽視，但更重要的是與民眾做高密度接觸，才能端出吸引人的牛肉。因此，網路溫度雖是決定選戰節奏的參考，但不會只以此做判斷。

(中國時報)

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