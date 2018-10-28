龍打政績牌 拚造國際化中都

2018年10月28日 04:10 中國時報 盧金足 、 張妍溱 、 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

大會宣稱有3萬多支持者到場熱情相挺。（黃國峰攝）

民進黨首場萬人大型造勢活動「進步台中、幸福做陣─我們都是台中隊光榮晚會」，27日在台中登場，3萬人擠爆現場，蔡英文總統、行政院長賴清德合體，為台中市長林佳龍站台；林佳龍強打「花博、政績」牌，強調台中的進步，絕對不走回頭路，未來若連任，全力以赴，打造國際、文化、智慧的「中都」。

蔡賴合體 強調中火10-2

「這一場選戰，除了要挺住林佳龍，讓改革繼續下去，讓台中繼續進步！」蔡總統說，雖然我們有好成績，但還是不好選，更重要的，手中這一票，絕對不能蓋給「出一張嘴」，只想讓台灣走回頭路的政黨。

行政院長賴清德呼籲，團結動員，台中市長、市議員拚全部當選「紅不讓」，將林佳龍再次送進台中市政府；他表示，台中火力發電廠減少燃煤量，空氣品質改善獲得環保署第1名，未來中火絕不是對手故意扭曲、抹黑所說的「10+2」機組，而是「10-2」機組，有信心中央會與地方合作，讓台中的空氣愈來愈好；台中市4年來產業招商9000億投資，創造1萬6000個工作機會，人口愈來愈增加，國際社會也看到台中就是最好證明，地方、中央合作創造雙贏。

進步台中 世界看見花博

林佳龍說，台中是台灣第2大城，扮演中台灣發展的火車頭，即將開幕的花博，與聯外道路與建設，奠定山城復興的基礎，台中的進步，也將被全世界看見，台中市是「永不放棄的台中隊！」

林佳龍指出，這次選舉第1支競選廣告，開場就是「每天要求自己再進步一點點，微小改變都能累積成豐碩的成果。」一座城市的進步，絕不是單靠市長1個人的努力，從中央到地方，從市府團隊、到每個市民，每位台中隊的夥伴，都非常重要。因為有共同的使命感，希望台灣這片土地、台中這座城市，因為努力，獲得真正的進步。

幸福不中斷 市長不換人

「幸福不能中斷！」、「市長不能換人！」林佳龍說，台中的均衡發展，是施政最重要的原則，大台中123的架構下，推動3大副都心的共榮發展。在屯區，用4年的時間解決拖了40年的問題，讓大里15期重畫終於啟動，曾被放棄的大里都市計畫，在自己任內「起死回生」，重新被行政院納入國家重大建設中。

林佳龍強調，被視為「風頭水尾」的海線、被忽略的海空雙港，提升為國際級的雙港，台中港區在市港合作下，吸引日本三井集團來投資興建Outlet，12月12日就要開幕，被形容是海線300年來第一大的盛事，「進步，堅持不分你我！」

(中國時報)