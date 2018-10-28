瑜續攻高縣區 邁回防客家票

2018年10月28日 04:10 中國時報 李義 、 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

陳其邁美濃後援會成立，受到美濃鄉親熱情歡迎。（李義翻攝）

韓國瑜首場陸戰造勢後，27日深入那瑪夏、甲仙、茄萣等原高縣，陳其邁則出席美濃後援會鞏固客家票。雙方雖未短兵相接，但陳轉守為攻，從礦泉水滷肉飯到假新聞及政見，隔空炮轟。

韓陳各自在大旗美區拜票，陳其邁針對前立法院長王金平誇讚「韓國瑜只靠一碗滷肉飯和一瓶礦泉水，就能當選市長」頗不以為然，直說選舉該實實在在，不該有過多渲染，或太多假新聞、假消息來影響選舉。

對於韓國瑜網路聲量持續攀升，陳其邁說政策不只比聲量，更重要是質量，炮轟韓國瑜提出「母語在家學」、挖石油、開賭場等政見後，這段時間有無改變想法？與其在網路世界，倒不如直接面對政策，接受民眾挑戰。

陳其邁也再度批評，特定網軍用變造影帶在特定候選人粉絲專頁及群組散播，就不是公平選舉，候選人總不能說「不知道」，或推給義勇軍還說被栽贓。國民黨過去前科累累，不論是長期買票還是作票，都令他憂心，他只求打場乾淨、透明選戰。

韓國瑜表示，並不認識這些熱心網友，已一再呼籲要尊重智慧財權；也一再重申自己的選戰就是一瓶礦泉，要為台灣民主政治史打一場典範選舉，既然彼此看法相同，就一起打一場沒有奧步的乾淨選舉。

各自支持者仍持續網路交鋒，盧姓網友以空拍360度畫面，呈現韓國瑜鳳山場人海有多驚人，破1.5萬人分享瘋傳。韓粉直說「20年來高雄選舉沒這麼熱過」、這次絕對變天、「怒火狂潮推倒民進黨」，更有人反串「韓總騙人，人根本進不去」。綠軍則醋勁大開說，「這樣動員花不少錢吧」、「吹牛過了頭」、「國共聯手用媒體網軍以總統大選規模拱韓」。

韓國瑜挾5萬人相挺的氣勢，27日持續走訪原高雄縣區，激情過後的餘溫猶存，所到之處凍蒜聲不斷。到那瑪夏區參加議員柯路加競選總部成立，原住民見到他熱情招呼，還有人要求在衣服上簽名。

行經甲仙區時，商家聽到韓國瑜拜票車隊路過，紛紛出來拍照揮手，還有家商請吃芋仔冰。更有10餘位韓粉參加鳳山造勢大會後，包遊覽車再追隨，跟著韓國瑜跑完所有行程。

(中國時報)