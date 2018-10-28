韓流靠個人特質 外溢效應不明顯

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中國時報
／高雄報導

韓國瑜26日鳳山造勢為高雄巿長寶座兵臨城下掀起高潮，是否已產生外溢效果？中山大學政治學政研所教授廖達琪認為，韓流雖帶起國民黨士氣，但對其他外縣巿的藍營候選人其實並不明顯，年輕人是否因此返鄉投票也有待觀察。

廖達琪認為，韓國瑜在高雄造成的旋風對國民黨整體士氣應該是有幫助，但從民調分析，以最接近高雄的屏東、台南來看，國民黨候選人看來並未獲得實質效果，因為韓國瑜本身的個人特質與國民黨的傳統特質並不一樣。

她分析，韓國瑜打的是一個個人特質戰遠勝於他是國民黨的背景，加上大環境因蔡英文政府的執政支持度不是太高，某種程度上也凝聚了年輕人對於現在執政者的不滿，結合他的個人特質後，才在高雄造成一股旋風。

「韓國瑜的對手是陳其邁」廖達琪說，有人甚至覺得陳其邁有點像是2014年的連勝文，因為連勝文是世家，陳其邁也算世家，在身段上、作法上、及打法上，反而是非常的國民黨，所以2人有種當年台北巿長選戰的味道。

她覺得，2014年柯文哲效應是結合了太陽花運動，加上是馬英九執政末期，所以反撲勢力讓年輕人要回去投反對國民黨，今年雖然也有點那種氣氛，大環境都處於執政者施政不受肯定，但今年是地方選舉，不是總統大選。

且4年前馬英九已執政6年，今年民進黨是執政2年，即使有「1124滅東廠」這樣的口號，但國民黨似乎也沒有地方獲得肯定，加上距離投票還有接近1個月，因此返鄉投票的效應還看不出發酵的熱度。

(中國時報)

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