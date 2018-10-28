最難纏市長 總統讚龍爭建設

2018年10月28日 04:10 中國時報 盧金足 、 張妍溱 、 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

蔡英文總統27日在台中市造勢晚會表示，原來的山線鐵路，從豐原到烏日，新設5個通勤站，今天就要完成台中市區鐵路每2公里就有1個通勤站，大台中山手線計畫往前大大地跨一步；她稱讚林佳龍市長是「最難纏的市長」，因為每次見到林市長總是不斷向行政院長爭取台中建設。

蔡英文為台中市長林佳龍站台催票時指出，進步不是只有萬丈高樓平地起，不是只有重畫區有漂亮的豪宅，先把最基本的「路平、燈亮、水溝通」做好；讓她印象深刻，是林佳龍讓梨山的小朋友在冬天上課有暖氣吹，這樣貼心絕對可把市政做好。

「對我來說，佳龍是最難纏的市長！」蔡英文表示，這4年來，林每次看到她，總是抓住機會，跟她討論台中需要的建設，不斷跟中央爭取。

蔡英文強調，林佳龍的政績不怕比較，不只是基本功有練好，鐵路便捷化，捷運綠線也很快就要通車，還要延伸到彰化，整個中部地區的生活圈串連起來，未來從烏日到彰化，搭捷運只需要9分鐘，把整個中部串連起來。

蔡英文說，她記得4年前，林佳龍選舉時，提出要讓中西區重新振興起來的主張，還承諾「救不了中區，我不配當市長」，這是很有魄力的一句話，現在中區的改變成為最佳示範。

蔡英文表示，2018年台中國際花卉博覽會將正式開幕，這是台中的大事，也是台灣大事，不只是市府團隊要拚，整個中央政府也都是「台中隊」，一定會全力來協助台中，把花博辦好，讓台中走向世界。

(中國時報)