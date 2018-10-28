高雄若丟 小英花媽恐無緣黨主席

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中國時報

民進黨在高雄、台中及彰化縣市屢傳危機，高雄市的選情牽動民進黨領導核心，一旦失守港都，蔡英文不僅面臨被迫交出黨主席，陳菊也很難接棒幫蔡「顧攤」。

年底選舉，民進黨喊出13加2席，但部分執政縣市隨時有失手可能。其中，原以為初選「頭過身就過」的高雄，民進黨開始憂心翻盤。

黨政人士指出，南部有些縣市選民政黨色彩其實並不濃，多半是「西瓜偎大邊」，這時當國民黨來了可能會贏的候選人，自然把「綠皮藍骨」激發出來。

但高雄長期是民進黨囊中物，一旦失掉，比沒拿下新北加宜蘭更難堪。原本這一屆中常委選舉，權力均衡分配下，蔡英文就算選舉不理想，還不至於被逼宮，但若丟了高雄，不僅被迫辭黨主席，陳菊大概也無顏競選。

民進黨「改革不回頭，鬥陣顧台灣」系列造勢首場在台中登場，顯示這是中台灣支持者凝結力量的開始。

目前被賭盤開出PK盤的兩縣市，除了高雄，就是台中。盧秀燕的空戰及空汙議題，確實把選情拉得更緊，不過相較陳其邁，林佳龍除了有現任優勢，還有超強戰鬥力及積極度。

民調顯示，台中市民不管喜不喜歡林佳龍，或支不支持民進黨 ，都不否認林佳龍是「認真的市長」，強打「政績牌」就是他的猛藥。一旦選戰進入割喉，盧秀燕來一記回馬槍辭立委，林佳龍「花博」等政績將可回擋盧辭立委的衝擊。

至於彰化，北彰是王惠美大本營，南彰是綠營天下，但是地方也屢傳南彰受到民進黨執政不利影響，人心思變，因此，魏明谷是否能穩住南彰成為一大關鍵。

負責督導彰化的徐佳青說，繼續守住中部的優勢與執政成績，選戰最後4周，各縣市候選人除了要在基層加緊努力，拜票催票系統都要上緊發條，中央黨部搭配六個助選團，除了跑大型造勢場，也會在各地搭配區域性造勢活動，助講、助唱、掃街、掃菜市場做最後衝刺。

(中國時報)

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