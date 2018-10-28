台鐵員爆 第7車沒電力釀翻車

2018年10月28日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 胡健森 、 李怡萱 ／綜合報導 ／綜合報導

27日是事故罹難者「頭七」，全台司機員都在左胸繫上黃絲帶，所有火車也於下午4時50分一起鳴笛，以示哀悼。（陳信翰攝）

卑南國中老師張加穎是普悠瑪事故罹難者，親友昨日施放氣球為她送行。（胡健森攝）

針對普悠瑪出軌原因，外界聚焦在超速及自動防護系統ATP關閉，但昨有台鐵員工指出，出軌原因很可能與第7車的故障急煞車有關，因從出事現場畫面看來，驅動馬達所在的第7車右輪先浮起，車身明顯高於司機員所在的第8車及隨後的第6車；接著第8車被推，右輪浮起向左出軌翻覆，牽引後面車箱依序出軌翻覆，最後以物理運動慣性推擠呈W型分布。

推論合理 需更多佐證

台鐵普悠瑪6432列車翻覆事故造成18死百餘傷，台鐵台北電務段七堵調車場技術助理黃德輝PO文推論，從錄影畫面看起來，「第7車的致命彎道故障煞車、車廂未傾斜」極可能是釀成慘劇的主因。

黃認為，如果是因超速翻車，8節已進入彎道的車箱會同時右輪浮起出軌翻覆，推擠力相對小而會呈一字或L型分布，傷亡也不會集中在前頭車廂。另根據通聯記錄，動力時有時無，與司機員所在的第8車，及火車頭動力驅動馬達所在的第7車有嚴重無法排除的故障。

他說，很可能是第7車在彎道失去電力，驅動馬達急煞車或因主風泵故障氣壓不夠造成停留軔急煞車，如同騎機車時前輪急煞，一定會翻車，普悠瑪很可能是在此情況下，加上彎道高速離心力而出軌；至於關掉ATP、超速都只是次要原因。

對於黃的說法，台鐵內部工作人員大多低調不願多談，但也均表示，雖然推論看似很合理，但真相究竟為何，需要更多佐證；現階段說得太多、太過，只會造成各界更深的傷害，最重要的還是釐清真相、正視問題並解決。

軌道、人力 徹底改革

在普悠瑪事故發生之後，台鐵仍故障頻傳，行政院長賴清德日前指示由政務委員張景森負責台鐵體檢工作，並徹底改革。根據檢討報告內容，台鐵列出車輛、軌道、人員等問題，至於組織法令是否透過公司化較能符合需求，有待各界專家研議。

台鐵指出，台鐵車輛老舊，亟待汰舊換新，另材料取得不易、預算不足，車輛維修能量有待加強；另軌道強度不足、線型不佳、路線環境不良、容量不足，而外界關注的列車ATP系統優化，也有列入檢討報告。

台鐵也說，人力結構、勞動條件與人員素質是3大課題，儘管目前已獲核准，分階段增補2818人，但是否足夠仍是未知。

(中國時報)