Kolas：事故善後 吳宏謀暫不會下台

2018年10月28日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

普悠瑪事故造成嚴重死傷，媒體報導，交通部長吳宏謀下台，將成最短命交通部長。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）昨天否認，並強調有關吳宏謀辭職與否，都要等調查結束後才會進一步處理。吳宏謀回應，他日前向院長口頭請辭未獲准後，近日沒有再接到任何相關指示。

總統府發言人林鶴明也表示，吳宏謀去留政院會處理，但也否認了此項人事異動消息。

普悠瑪翻車造成18死、190傷，是台鐵歷年來最嚴重的事故，但交通部及台鐵局事後處理荒腔走板，說詞反覆頻遭打臉，在局長鹿潔身請辭獲准後，社會輿論仍然不滿，如今外傳交通部長吳宏謀官位不保，可能成為最短命交通部長；府院高層表示，沒有聽說吳宏謀要走人的消息，且吳並非台鐵出身，調查普悠瑪事件沒有包袱，此時更該擔起責任。

普悠瑪列車出軌翻覆震驚社會，台鐵局因為對駕駛員通報、列車自動防護系統（ATP）建置等問題交代不清，頻遭爆料打臉。

知情人士指出，此次台鐵局長鹿潔身請辭獲准，是政府面對人民憤怒所做出的回應；吳宏謀目前是請辭待命，現階段並非吳宏謀請辭走人的適當時機，且普悠瑪翻車事故的善後，接下來行政院要籌組運輸安全委員會進行台鐵的全面體檢與改革，不能沒有交通部長，因此現階段吳宏謀不致於馬上走人，賴揆也不會批准辭呈。

據透露，行政院正積極進行行政調查，預定下周公布結果，不過行政院的行政調查將不會觸及究責問題，而是要提台鐵短中長期的改善對策，究責問題將由賴清德通盤考量後決定。

此外，行政院「1021鐵路事故行政調查小組」發言人胡湘麟昨表示，原調查小組委員崔皓翔，因曾參與台鐵普悠瑪列車啟用前獨立查核驗證作業，基於客觀調查考量，有必要迴避，26日晚間主動表達自即日起辭退調查小組委員。

(中國時報)