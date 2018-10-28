台鐵公司化 學者稱解套契機

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中國時報
／台北報導

普悠瑪出軌撞出台鐵局制度的不完善，公司化議題再度成為討論焦點。交通部長吳宏謀10月3日說，台鐵公司化在1、2年內不會是優先項目，但學者指出，台鐵的核心問題出在人力，透過公司化會是一個解套機會。

前交通部長賀陳旦過去大力支持台鐵公司化，但遭到台鐵工會反對，府院也不願意捅這個馬蜂窩，遲不願處理。吳宏謀日前則表示，「時機還不成熟」，且台鐵目前還有許多比公司化更重要的事情，例如採購新列車、全國鐵路瓶頸路段雙軌化、電氣化、票務系統更新等。

不過，普悠瑪出軌造成200餘人死傷，台鐵面臨的問題被攤在陽光下，公司化又成為熱門話題，行政院長賴清德接受訪問時也說，沒排除這個選項。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，台鐵的根本問題在於人員不足，導致開車、維修、營運等區塊都缺人，無法吸引人才的原因，在於環境與薪資。

對比其他類似的單位，如高鐵、北捷、桃捷等，用人靈活、薪資彈性；反觀台鐵透過考試、又給不出亮眼待遇。

張勝雄指出，「公司化」現在還只是一個名稱，各界人馬還沒有好好坐下來討論到公司化的內涵，台鐵員工、交通部或學者認為的公司化，可能是不同的概念，透過這次事件，希望能讓各界更理性的討論台鐵公司化議題。

(中國時報)

Kolas：事故善後 吳宏謀暫不會下… 李登輝嘆 台灣優秀人才 咱沒好好…

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