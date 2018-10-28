李登輝嘆 台灣優秀人才 咱沒好好對待

蔡英文總統9月20日拜會前總統李登輝。（摘自蔡英文總統的IG）

友善列印
中國時報
／台北報導

李登輝基金會年度舉辦的「投資、創新、活力台灣2018年經濟研討會」昨天登場，前總統李登輝未出席，由旺台兩岸互信基金會董事長、台綜院創辦人劉泰英代念致詞稿；李登輝表示，台灣雖然培養很多優秀的人才，「但是咱沒有好好對待他們，造成大量的人才外流。」

劉泰英專題演講時表示，台灣固定投資一直減少，加上折舊率一直提高，「這樣下去，台灣長期下去，會走向『菲律賓化』」；這是非常嚴重問題，執政當局必須看未來5、10年。他認為，公共投資上，政府應該每年增加6000億，台灣經濟就會起來。

4個月未公開露面的李登輝原規畫出席研討會，卻臨時缺席；劉泰英表示，因最近天氣變化大，醫生建議李前總統不要出門，免得感冒。

李登輝說，台灣過去對基礎建設、前瞻建設投資不夠；雖然處在創新發展的上升階段，不過台灣的法規和政策沒有跟上，尤其是關係到產業命脈的金融創新和財政改革都需要努力；台灣雖然培養很多優秀的人才，但是沒有好好對待，造成大量人才外流。

劉泰英說，當前台灣經濟發展最大問題，就是國內固定投資實質成長率逐年快速下降，造成實質工資不增反降，失業率高，內需長期不振，再加上國內產業依賴外銷產業比重逐年增加，已嚴重影響經濟的穩定性。

他說，有一次和前副總統吳敦義一起吃飯，吳說「馬政府執政8年是歷屆總統在經濟表現上是最好的」，最近他也聽說蔡英文政府認為，她任內經濟是歷屆最好，「我就不曉得她根據什麼」？

劉泰英說，他估計，未來每年超額儲蓄會達到3兆新台幣，這問題不解，長期將導致國內金融風暴。台灣公共投資大幅下降，這是危險信號，尤其是最近2年，固定實質投資是負成長。

劉泰英表示，他曾建議政府要增加公共投資，但政府的回應都是「國庫空虛」。因為選舉經常支出，經常補貼，公共投資沒有錢，財政收支很難增加，這就是惡性循環。

(中國時報)

台鐵公司化 學者稱解套契機 公費HPV疫苗年底開打 10萬人受惠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。