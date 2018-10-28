李登輝嘆 台灣優秀人才 咱沒好好對待

2018年10月28日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

李登輝基金會年度舉辦的「投資、創新、活力台灣2018年經濟研討會」昨天登場，前總統李登輝未出席，由旺台兩岸互信基金會董事長、台綜院創辦人劉泰英代念致詞稿；李登輝表示，台灣雖然培養很多優秀的人才，「但是咱沒有好好對待他們，造成大量的人才外流。」

劉泰英專題演講時表示，台灣固定投資一直減少，加上折舊率一直提高，「這樣下去，台灣長期下去，會走向『菲律賓化』」；這是非常嚴重問題，執政當局必須看未來5、10年。他認為，公共投資上，政府應該每年增加6000億，台灣經濟就會起來。

4個月未公開露面的李登輝原規畫出席研討會，卻臨時缺席；劉泰英表示，因最近天氣變化大，醫生建議李前總統不要出門，免得感冒。

李登輝說，台灣過去對基礎建設、前瞻建設投資不夠；雖然處在創新發展的上升階段，不過台灣的法規和政策沒有跟上，尤其是關係到產業命脈的金融創新和財政改革都需要努力；台灣雖然培養很多優秀的人才，但是沒有好好對待，造成大量人才外流。

劉泰英說，當前台灣經濟發展最大問題，就是國內固定投資實質成長率逐年快速下降，造成實質工資不增反降，失業率高，內需長期不振，再加上國內產業依賴外銷產業比重逐年增加，已嚴重影響經濟的穩定性。

他說，有一次和前副總統吳敦義一起吃飯，吳說「馬政府執政8年是歷屆總統在經濟表現上是最好的」，最近他也聽說蔡英文政府認為，她任內經濟是歷屆最好，「我就不曉得她根據什麼」？

劉泰英說，他估計，未來每年超額儲蓄會達到3兆新台幣，這問題不解，長期將導致國內金融風暴。台灣公共投資大幅下降，這是危險信號，尤其是最近2年，固定實質投資是負成長。

劉泰英表示，他曾建議政府要增加公共投資，但政府的回應都是「國庫空虛」。因為選舉經常支出，經常補貼，公共投資沒有錢，財政收支很難增加，這就是惡性循環。

(中國時報)