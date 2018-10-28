公費HPV疫苗年底開打 10萬人受惠

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中國時報
林周義／台北報導

公費預防子宮頸癌HPV疫苗將於12月中全面開打，預計今年將有10萬人受惠。國健保署官員表示，經家長同意後，國一女生即可至學校或醫療院所施打HPV疫苗，HPV疫苗共需接種兩劑，中間需相隔6個月。

國健署癌症防治組組長吳建遠表示，在疫苗開打之前，會主動提供HPV疫苗簡介、效力、副作用等資訊，並由各地衛生局派員到校發放同意書，經家長同意後，才會為學生施打，接種當日，會由醫師先評估學生身體狀況，再施打疫苗。目前政府已投入5600萬，採購8萬劑HPV疫苗，之後仍會陸續進貨。

國內核准的HPV疫苗共三種，分別為此次公費所使用的二價疫苗，及需自費的美國四價、九價疫苗。吳建遠表示，目前台灣已有10縣市以編列縣市預算方式，先行提供公費HPV疫苗接種，包括新北、桃園、新竹縣市、台中、彰化、雲林、嘉義縣市及金門，公費HPV疫苗全面實施後，將擴級22縣市。過去自費施打二價HPV疫苗，一劑就得花上約3000元，一次需打兩劑，全面公費後，民眾可以節省6000元的支出。

對於日前立委質疑二價公費HPV疫苗的保護力不夠，台大醫院兒童部主任黃立民表示，HPV病毒中，以A7、A9兩個「聚落」最危險，而二價疫苗可有效對抗該「聚落」中的高致癌性病毒HPV16、18型別，且臨床實驗發現，經交叉保護後，防護力達9成以上，實驗結果亦已刊登於世界知名雜誌《刺胳針》，呼籲民眾勿擔心。

衛福部部長陳時中提醒學生們，即使接種HPV疫苗，仍需留意安全性行為，並在30歲後定期進行子宮頸抹片篩檢，以達到防治子宮頸癌的最大效益。昨日林志玲亦擔任HPV疫苗「共同宣導大使」，與陳時中部長一起呼籲，讓社會更瞭解HPV疫苗，更重視子宮頸癌的預防。

(中國時報)

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