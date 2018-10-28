不畏風勢攪局 徐薇淩搶首冠

2018年10月28日 04:10 中國時報 廖德修 ／桃園報導 ／桃園報導

美國選手科達後來居上並列第一。 （季志翔攝）

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽昨進行第3回合賽事，受到風勢變大的影響，選手成績普遍下滑。我國女將徐薇淩僅打出2鳥2柏忌、平標準的72桿，3天累計207桿（-9）。美國選手科達抓下5隻小鳥，吞了2個柏忌，以69桿（-3）繳卡，3天累計207桿（-9），由並列第4進而與徐薇淩並列領先，兩人都渴望拿下個人LPGA生涯首冠。

徐薇淩表示，昨天風勢很大且會在山坡上亂吹，風向不穩定，擊球的控制比前兩天困難。但今天仍會保持正面積極的想法，重溫表現最佳時的手感，全力爭取冠軍。昨天的觀眾相當多，加油聲此起彼落，真的有被感動到，今天一定全力以赴。

名將姊姊指點 科達逆勢衝

科達則對自己的表現相當滿意，她的姊姊在LPGA名氣相當大，曾拿下5座冠軍盃，平時兩人常會討論球技，這次比賽也一樣；姊姊已電話傳授她爭冠時必須注意的事項，包括技術與心理兩方面。

首日領先的英格蘭選手夏朵芙昨先抓下2鳥，一度追上徐薇淩，以-10桿並列領先，但接下來柏忌、雙柏忌，僅以73桿（+1）作收。韓裔紐西蘭籍的前球后高寶璟打出平標準桿72桿，亦比前天失色。

朴城炫克服天候 未吞柏忌

反觀另一韓國選手高真榮及英格蘭的白蘭特羅異軍突起，都打出69桿（-3）表現亮眼；另一位美國選手康梅根4鳥2柏忌，70桿也還不錯。夏朵芙、高寶璟、高真榮、白蘭特羅、康梅根都是3天累計209桿（-7），暫列第3。

「球后」朴城炫確實有一套，眾家女將都被強風打敗，她卻能克服天候抓下4鳥，更難得的是未吞柏忌，繳出68桿全場最佳成績。不過她前兩回合太差，僅以3天215桿（-1）並列第20。

旅日名將盧曉晴打出71桿（-1），抓下4隻小鳥，但也吞3個柏忌，3天累計215桿（-1）並列第20，台灣選手中僅次於徐薇淩。

其實昨天表現最佳的台將是錢珮芸，抓下6隻小鳥，可惜吞了4個柏忌，最後以70桿（-2）作收，3天累計217桿（+1）並列第25頗有進步。另一位台將劉依貞先盛後衰，前9洞表現優異，後9洞卻判若兩人，最後只繳出73桿，也以217桿並列第25。

(中國時報)