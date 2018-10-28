盧曉晴漸入佳境 今追好成績

2018年10月28日 04:10 中國時報 廖德修 ／桃園報導 ／桃園報導

今年是裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽第二年，台灣球員掛頭牌的是旅日名將「台灣高球一姊」盧曉晴，這些年雖然她大都享譽日巡賽，但在LPGA排名第46仍領先其他台將。惟開賽後旅美好手徐薇淩表現出色，打完前3回合並列領先，是台將爭冠的唯一希望，鋒芒壓過幾位老大姊。打完前3回合盧曉晴並列第20，今天最後一回合仍有機會爭取躋身前10名。

昨天盧曉晴繳出71桿（-1），賽後她認為其實自己算是打得蠻好的。雖然風向不是很穩定，在判斷上有其困難度；但比賽過程中有好幾個「救par」（平標準桿）成功，只有2個柏忌，整體而言感到滿意。

說到那2個柏忌，盧曉晴表示，第17洞的旗位非常困難，自己的球位也不是很好，所以打到果嶺右邊，切起來1碼的推桿。那是一個很大的下坡，本來就不好打，算是一個失誤。至於前9洞有一次差點打進樹林內，切出來後又是一個失誤。

不過加加減減之後，最後盧曉晴仍以-1桿作收，自己覺得已經很滿意。她強調，昨天真是非常難打的一天，尤其在旗位很困難的時候，加上風勢過大，根本沒有辦法打得很準確。有時球就會跑到很不好處理的位置，進而造成失誤；幸好幾次救par的結果還不差，只出現2個柏忌算是不錯了。

盧曉晴在前兩回合打完曾表示，對於大溪球場比較陌生，尤其果嶺很陡峭，推桿不好控制。經過兩天的比賽適應，昨天已漸有熟悉的感覺，推桿的情形已經不錯，今天最後一回合就照著這種對的感覺走，打法也會更加積極進取，看能不能多抓幾隻小鳥，把成績再往前推進。

去年由於日巡賽也有重要賽事，權衡之後盧曉晴並未回國參加裙襬搖搖LPGA台灣賽，今年總算有機會共襄盛舉，與各國名將一較高下，她希望能夠繳出還不錯的成績單。

(中國時報)