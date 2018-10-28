台將好表現 球迷入場更踴躍

昨天風和日麗又正逢假日，大溪球場湧入了大批的球迷到場為球員加油。（季志翔攝）

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中國時報
／桃園報導

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽昨進行第3回合，由於東北季風的影響，氣溫稍涼，風勢也增強很多；大會工作人員表示，只要不下雨，仍是觀賞球賽的好天氣。我國選手徐薇淩前兩回合表現優異，昨天吸引許多球迷前來為她加油，陪著她一路走完18洞。大會樂觀估計，今天決賽日應該會有更多球迷進場，期待能締造單日3.2萬人的紀錄。

昨天是周末例假日，一大早就有球迷陸續趕到大溪球場，由於氣溫略低，球場不時颳起陣陣強風，很多人都穿上外套、戴著帽子，裝備齊全，一看就是有經驗的球迷。也有人攜家帶眷來看球，爸爸不時為孩子講解高球規則和觀看這場球賽的重點。

一位來自新竹的張姓工程師表示，平常就喜歡打高爾夫球，裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽聚集了許多世界一流的女子好手，當然不能錯過；更希望台灣球員都有好表現，最好能夠留下冠軍盃。

問觀眾最喜歡的球員，很多人都是被徐薇淩的優異表現所吸引。一位年逾花甲的陳姓資深球迷回憶，當年曾雅妮最紅的時候，女子高球在國內蔚為風尚，很懷念那段美好的時光。如今終於後繼有人，期待徐薇淩保持穩定，為台灣留下一座LPGA冠軍盃。當然盧曉晴、曾雅妮、龔怡萍等老將也要加油，做年輕球員的表率。

這幾年在日巡賽揚名立萬的盧曉晴已擁有許多球迷，每天比賽結束後都有很多人等著與她簽名、合照；雖然第1回合沒打好，球迷仍期待她急起直追，今天能夠打進前10名。

國外球員如球后朴城炫、老牌的柳簫然，以及數度在台灣奪冠的高寶璟等球星，也各有支持者。至於昨天打完並列領先的美國選手科達，仍在領先群中的英格蘭選手夏朵芙，國內球迷大都比較陌生，不過一致覺得她們長得很漂亮。

(中國時報)

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