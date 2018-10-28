經典小吃之夜 大啖在地美食

2018年10月28日 04:10 中國時報 廖德修 ／桃園報導 ／桃園報導

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽的主辦單位相當細心，在比賽進行到一半時，還在選手村內安排了「台灣經典小吃之夜」。邀請各國選手和其團隊、家屬一起品嘗烤香腸、烤玉米、滷肉飯、刈包等台灣特色料理，讓選手能夠更加深入體驗台灣特殊的鄉土風情，並留下深刻的印象。

大會工作人員表示，現任球后、韓國選手朴城炫最喜歡吃烤香腸，對於這一道美味讚不絕口！其實在比賽前的歡迎場合中，她就曾屢屢豎起大拇指說:「讚！」並向其他國家的選手極力推薦。更有外國選手入境隨俗，效法夜市的香腸攤在碗公內擲起骰子，很有台灣庶民市文化的味道。

事實上，各國球員對於台式美味都早有所聞，只是比賽期間沒有時間到市區內盡情享用，難免覺得有所遺憾！如今主辦單位竟能設想周到，把各色小吃攤位搬到飯店，並且任君選擇，想吃什麼都行，自然都覺得很窩心。

裙襬搖搖賽事的主辦單位對於參賽選手的照顧一向無微不至，除了交通、住宿等方面的安排力求完善，要讓參賽者有賓至如歸的感覺。如何照顧好球員的胃更是主要重點，而且經過多年主辦賽事的經驗累積後，食的安排也跟著不斷精進。

除了像前晚「台灣經典小吃之夜」這種特殊的安排外，更重要的是在選手下榻的飯店中，日常供應的三餐也都會要求盡善盡美，稱之為美食樂園亦不為過。

(中國時報)