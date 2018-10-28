6大難題出列！川普期中考 民主內戰2.0

2018年10月28日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

川普上台至今，社會分裂擴大，觀察家稱為民主內戰2.0。（美聯社）

川普上台至今，社會分裂擴大，圖為反對民眾抗議，觀察家稱為民主內戰2.0。（法新社）

編按：美國期中選舉的腳步越來越近。這次期中選舉是川普執政2年的成績單和總體檢，同時也是2020年美國總統大選前哨戰。期中選舉的結果對川普影響深遠，決定未來2年甚至6年美國的政治格局，同時也會影響陸美關係和牽動兩岸關係發展。本報將從今日起不定期推出美國期中選舉專題，為讀者從多方面剖析川普治下美國政治的發展方向。

美國期中選舉進入最後倒數2周，這場大戰被視為川普入主白宮近2年來，美國選民對川普執政的公投。一般認為在決戰前關鍵時刻，6大國內外因素，可能扮演影響期中選舉結果的重要角色和美國未來政局的發展。

穆勒解答通俄門效應

川普就任總統後，通俄門猶如背後靈，1年來，川普與特檢穆勒的調查團隊交手多次完全占不了上風，只能不斷以「獵巫」、「政治迫害」等字眼打預防針。雖然通俄門最終調查結果不可能在選前這敏感時間點出爐，不過多位官員向彭博社透露，穆勒選後將把全美關切的兩大疑問給解答：川普有沒有妨礙司法，他的競選團隊是否和俄羅斯勾結以求勝選。萬一民主黨在國會大有斬獲，難保不會大動作要求徹查川普家族與俄有無勾搭。

川普把整頓非法移民視為主力政見，上任後更雷厲風行。

移民車隊槓川普底線

零容忍政策導致無證移民在邊界骨肉分離，引來批評，但也讓鐵粉更加堅定沒挺錯人。在選前不到1個月，大批中美洲宏都拉斯、薩爾瓦多和瓜地馬拉的移民搭車北上，浩浩蕩蕩的車隊先通過墨西哥，再徒步朝美墨邊界前進，數量之多引發側目，被稱為「移民車隊」（Caravan）。

民主黨不願意蹚混水

川普不受威脅，揚言派兵鎮壓，大砍三國金援，邊界衝突恐一觸即發。他把非法移民與前仆後繼的車隊歸咎民主黨，指控民主黨掣肘國會，不願修改「可悲的移民法」，讓移民非法入境美國，他疾呼「莫忘期中選舉！」

倘若邊界衝突在選前升高，對川普和民主黨都會是衝擊，因此民主黨不願和川普打口水戰，以免激化川普支持者。況且川普在推特挑起罵戰，民主黨不還擊還可坐收漁翁之利─對這些逃離家鄉暴力、貧窮與貪腐移民抱持同情心，有催票效果。智庫拉丁決策（Latino Decision）創辦人巴雷托指出，川普「惹毛非裔、亞裔和拉丁裔等少數選民，就是在冒險，」可能失去白人支持。

減稅想收買中產階級

川普稍早開出選舉支票，承諾會為「中等收入民眾」推出新一回合減稅，雖然國會休會無法表決，不過這項方案的確是針對中產階級的政策買票，減稅規模目標10％。川普說2周內就會提出新措施，時間剛剛好就是選後。中產階級會不會心動埋單？

炒作彈劾川普有用嗎

若民主黨在眾議院囊括較多席次，他們極可能啟動彈劾川普程序。但現在已有多位在選區苦戰的民主黨人，意圖藉此炒熱選戰。不過共和黨指控，民主黨這招只會自食惡果，因會反向催出共和黨選票。川普曾警告，民主黨若彈劾他，「股市鐵定崩盤」。

國際外交樹敵惹爭議

美國和大陸、俄羅斯及沙烏地阿拉伯近來關係緊張。尤其是川普在沙裔記者卡舒吉命案的態度反覆，不但招來民主黨撻伐他無法捍衛美國價值，共和黨自家人也罵聲連連。川普為了選舉，只好轉趨強硬。陸美因貿易戰交惡，近來川普政府又指陸方為報復貿易齟齬而干預期中選舉和2020大選，用意是讓川普垮台。川普政府在國際外交場上到處引戰，也為選舉結果帶來不確定因子。

(中國時報)