民主黨拚搖擺區 力奪眾院

2018年10月28日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

距離11月6日的美國期中選舉僅剩10天，聯邦眾議院全部435席都將改選，目前共和黨握有240席的過半多數，民主黨若想奪得眾院控制權，這次需要從共和黨手中翻盤至少23席。民主黨把希望放在全美的城郊選區上，包括南加州橘郡到德州達拉斯郊區到新澤西州南部等等。

這些城郊選區屬於「搖擺區」，包括2016年大選總統票投給民主黨候選人希拉蕊的選區，這次有許多共和黨籍眾議員陷入守勢，還有一些選區則是「開放席次」選舉。不過，民主黨也必須守住2016年大選時出現分裂投票的十多個眾議員議席，亦即總統票投給川普，眾議員票則投給民主黨的那些選區。

本屆眾議院改選，民主黨較具挑戰優勢，原因之一是有多達36名共和黨籍眾議員宣布退休，或轉戰其他公職，他們原先的選區就成了無現任者尋求連任的「開放席次」選舉。例如加州第39選區，現任眾議院外交委員會主席羅伊斯握有其席次近30年，但2016年希拉蕊在該區贏川普近9個百分點，如今羅伊斯要退休，使得該選區和南加州的一些擺脫區，都成了民主黨力爭的議席。

在加州第39選區，共和黨寄望韓裔前州眾議員金映玉（Young Kim）。但金映玉遭逢民主黨推出的前海軍軍官兼慈善家喜吉利（Gil Cisneros）挑戰。

民主黨這次也把更多資源投到南方各州，寄望一些傳統上投共和黨的郊區，能夠追隨2016年票投希拉蕊的腳步，本屆眾議員選舉也投民主黨。達拉斯北部的第32選區即是這一類。2012年大選時，共和黨籍總統候選人羅姆尼在該區大贏17個百分點，但4年後改由民主黨的希拉蕊贏2個百分點。該選區現任共和黨籍眾議員謝宣（Pete Sessions），面臨非裔民主黨候選人阿爾瑞德（Colin Allred）的挑戰。

若這次期中選舉，真的出現倒向民主黨的「藍色浪潮」，甚至形成大海嘯，目前有20多個偏向共和黨的選區也可能翻盤。在西維吉尼亞州第3選區，現任民主黨籍州議員理查．歐耶達（Richard Ojeda）有可能受益。歐耶達為傘兵出身，深具民粹魅力，他的共和黨對手是卡羅．米勒（Carol Miller）。

(中國時報)