36州長改選 佛蒙特州可能有跨性別州長

2018年10月28日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

這次美國期中選舉，除了選國會議員，還會改選36名州長，共和黨要在26個州進行州長保衛戰。民主黨陣營將增加6至10個州長，並在州議會席次大有斬獲。

由於這次州長選舉結果攸關選區重畫和總統大選，所以至為重要。下一次美國總統和國會大選將於2020年11月3日舉行投票，但競選活動在2019年就會展開。

當大選起跑時，各州長會大力尋找財團捐款，以支持自身所屬政黨的候選人。這次期中選舉中選出的新州長將對2019至2020年的總統競選活動產生重大影響。

全美50州，共和黨籍州長33位，民主黨16位，阿拉斯加州州長為無黨籍的沃克（Bill Walker），今年尋求連任。目前共和黨控制的伊利諾、密西根和新墨西哥等3州，州長可能落入民主黨。

民主黨也有機會在選情膠著的佛羅里達州和喬治亞州州長選舉中勝出，兩州的民主黨州長候選人若選贏，將成為兩州史上第一位黑人州長。喬治亞州的艾布蘭斯（Stacy Abrams），更將是美國有史以來第一位黑人女州長。民主、共和兩黨初選中，有15名女性出線角逐州長寶座。

預料共和黨候選人鄧利維（Mike Dunleavy）將拿下阿拉斯加州州長職位。

在佛蒙特州，民主黨提名變性人哈爾奎斯特（Christine Hallquist）出馬，如果當選，她將成為美國首位跨性別州長。

(中國時報)