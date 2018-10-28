怕總統敗票 選將保持距離

參議院爭奪戰

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中國時報
／綜合報導

美國期中選舉將至，總統川普將首度迎接近2年執政成果的「期中考」。儘管川普樂於出馬助選，一些陷入苦戰的共和黨眾議員候選人卻寧可拒絕川普助拳，深怕他的煽動言詞惹怒選民。

雖然民調顯示，川普對本次期中選舉的影響力，在過去30歷任美國總統中高居第一，但他對共和黨眾議員的助選行程卻少得出奇。整個美國西岸、大部分東北地區，和內陸大城市如芝加哥、明尼亞波利斯與堪薩斯市的選民，都無緣看到他幫候選人造勢。原因是在眾議員的選區，西裔和黑人選民可能扮演決定選舉結果的關鍵角色。

期中選舉的提前投票22日開跑。民主黨佛羅里達州聯邦參議員奈爾森和州長候選人吉倫請前副總統拜登來傑克森維爾與坦帕，鼓勵選民投票，幫助他們在激烈的選戰中打勝仗。

德州也提前投票。川普22日出席休士頓火箭隊主場豐田中心的候選人造勢。助選對象是聯邦參議員克魯茲與州長艾伯特，他們在選前民調顯著領先。

不過，陷入苦戰的共和黨聯邦眾議員候選人寇柏森未出席豐田中心的造勢大會。因為他的選區滿是立場溫和、家庭富裕的選民，這些人厭惡川普。

換跑道競逐聯邦參議員的共和黨佛州州長史考特則表明，願意出席有川普在的政府活動，但是不會請他助選。之所以這麼做，是因他常在演講脫稿演出，大放煽動言詞，而且反移民立場持續升高。史考特陣營不希望對手把候選人和川普在移民議題連結。

(中國時報)

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