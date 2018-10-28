視察南部戰區 習要求備戰

2018年10月28日 04:10 中國時報 張國威 ╱台北報導 ╱台北報導

美艦於22日通行台灣海峽，又於25日在南海再度與陸艦狹路相逢，引發陸方強烈反彈。據新華社報導，中共中央軍委主席習近平於25日視察南部戰區時，要求南部戰區「集中精力推進備戰打仗工作」。由於該戰區主要作戰任務是針對南海、台灣，因此也被解讀是藉此警告台獨。

美軍連連挑戰 陸撂狠話

美軍近日連連藉由「航行自由行動」挑戰解放軍，除了派遣2艘艦艇於22日通過台灣海峽，又於25日在南海公海派遣補給艦「佩科斯」號（USNS Pecos）為日本海上自衛隊護衛艦「加賀」號和「稻妻」號進行燃料補給。

美方行動已逐漸觸及陸方紅線，為防美軍真如美媒宣傳的「將在11月於南海、台海進行實彈軍演」，大陸高層接連公開發出警告：大陸國防部長魏鳳和25日在北京香山論壇上表示，若有人試圖把台灣從大陸分裂出去，解放軍會不惜一切代價採取行動；全國人大委員長栗戰書在會議期間也批評，「有的國家在台灣問題上，與台灣開啟一系列合作，助長台獨勢力的囂張氣焰。」

親上火線 重申領土主張

習近平更是親上火線，在巡視廣東期間，於25日上午視察南部戰區並發表重要講話；習近平要求負責監控南海和台灣的南部戰區，破除和平積弊，集中精力推進備戰打仗工作；要充分考慮各種複雜情況，完善各種應對預案；要大抓實戰化軍事訓練，加強指揮訓練和聯合訓練，加強檢驗性、對抗性訓練，提高練兵備戰質量和水平。

習近平當天還到南部戰區某指揮所，實地了解戰區聯合作戰指揮體系構建運行情況，並特意與邊海防一線指揮員進行視訊通話；他要求任務部隊堅決貫徹黨中央和中央軍委決策部署，密切關注局勢變化，加強分析研判，搞好軍地協同，形成管邊、控邊強大合力。

《南華早報》在題為「習近平下令監控南海、台灣之南部戰區備戰」的報導中，引述新加坡南洋理工大學研究員高瑞連（Collin Koh）的分析稱，習近平此番講話除了為提振士氣外，也是重申北京在南海的領土主張；而大陸對台軍事部署，為東部戰區、南部戰區共同負責，因此習近平在南部戰區的談話，也是警告台灣的台獨勢力。

(中國時報)