批陸金錢帝國 美揚言反擊

2018年10月28日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美在貿易及軍事上的角力升級之際，美國國務卿蓬佩奧26日再度公開批評大陸，指控陸方為了建立一個「帝國」，透過投資和賄賂其他國家的領導人，換取損害他國人民的基建計畫。他更揚言，對於這種手法，美國將會「一次次地反擊」。

蓬佩奧在接受美國保守派電台主持人休．修伊特（Hugh Hewitt）專訪時表示，川普總統上任之初，就把陸美關係定性為競爭關係，大陸的一些行為威脅到美國人民利益，包括盜竊智慧財產權、貿易失衡、南海衝突、太空領域發展及軍事擴張等。

蓬佩奧還警告開發中國家，尤其是拉丁美洲國家，要警惕北京的經濟攻勢。他指出，在大陸國家主席習近平領導下，北京從過去2、3年開始在全球各地大灑金錢，特別是透過「一帶一路」計畫。2015年，習近平承諾將向拉美國家進行2500億美元的直接投資，以及5000億美元的貿易投資，遭質疑為大陸有意取代美國在這個地區的巨大影響力。

蓬佩奧說：「美國歡迎在公平及互惠的基礎上，與中國進行商業競爭，但是當中國透過賄賂這些國家的領導人，換取有損該國人民的基礎建設計畫時，我認為這種『金錢帝國』（treasury-run empire）的建立對這些國家都是壞事，也必定對美國利益構成危險，我們決意一次次地反擊。」

蓬佩奧公開批評「一帶一路」已非第一次。本月18日，蓬佩奧在訪問巴拿馬時表示，應該對大陸的投資「睜大眼睛」，還指大陸國企不透明的運作方式及所謂「掠奪性經濟活動」，會給一帶一路沿線國家帶來長期的經濟風險。對此，大陸外交部發言人華春瑩斥之為「挑撥離間」，並反嗆應該「睜大眼睛做實事，而不是睜著眼睛說瞎話」。

另外，拉丁美洲第一大國巴西28日將舉行總統大選第二輪投票，有「巴西版川普」之稱的極右候選人波索納洛料將勝出，成為新總統。據路透報導，大陸是巴西的最大貿易夥伴，但波索納洛在競選期間一再批評大陸，稱不該讓陸方擁有巴西土地或控制重點產業。這令大陸頗感擔憂，近幾周大陸外交官還為此與波氏的高級顧問會晤了兩次。

路透又指出，波索納洛對台灣態度友好，亦讓陸方存有戒心。今年2月，波索納洛成為首位訪台的巴西總統候選人，大陸駐巴西大使館對此大表不滿，發函譴責波索納洛之行是「對中國主權和領土完整的冒犯」。

(中國時報)