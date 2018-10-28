改革開放不變 強調自力更生

2018年10月28日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

時隔6年，大陸國家主席習近平再度「南巡」廣東，過程中也視察了大陸南部戰區。對此，大陸涉台人士分析，這是大陸軍改後習近平首度視導南部戰區，加上近期不論南海、台海都頗不平靜，處處有美國掣肘的身影。數天前大陸人大委員長栗戰書及國防部長魏鳳和才在南海與台海問題上嚴詞痛批美國，種種脈絡顯示，自是要向世界傳遞出相同的政治訊號。

香港《南華早報》昨報導稱，習近平視察南部戰區是希望在經濟放緩的背景下，增強大陸在中美貿易和戰略爭端中的信心。同時也要求監視南海和台灣地區動向，提高應對緊急情況的能力。分析認為，除了重申南海領土主張，也有意警告台灣分裂勢力。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，習近平此行除了考察、調研廣東外，也出席了港珠澳大橋的開通典禮。

包承柯強調，習近平此行的主旋律為堅定不移繼續「改革開放」；同時，視導軍隊則傳遞出發展經濟時，國家領土的防衛不能鬆懈，確保主權完整。

不過，對於習此次是否針對南海、甚或美國及台灣，包承柯持不同看法。他認為習近平本次視察南部戰區沒有太強烈的針對性，且過去總書記到一個地方考察都有視導當地軍方單位的慣例。

他說，上月底習近平赴東北三省考察時，就有到北部戰區視導並觀看部隊演練。當前美國加大掣肘大陸經濟發展，習近平不論赴東北或是廣東，主要均以經濟為主題，強調「自力更生」時也不忘軍隊戰備，讓整體國家戰略更完善。

(中國時報)