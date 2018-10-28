抓到了！郵包炸彈客是川普鐵粉

美國執法人員逮捕炸彈郵包嫌犯薩尤克，薩尤克是川普鐵粉，曾戴「讓美國再次偉大」紅色帽子在華府國會大廈前自拍，他還在車窗貼滿對川普、副總統彭斯崇拜的照片。（摘自Dailymail網站）

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中國時報
／綜合報導

美國執法人員26日在佛羅里達州逮捕涉嫌向前總統歐巴馬、前第一夫人寄送炸彈郵包的男子薩尤克，並對其提出5項犯罪指控。前科累累的薩尤克若被定罪，將面臨最高58年徒刑。距美國期中選舉剩下不到兩周，炸彈郵包事件為這場選舉帶來新的恐慌和不確定性。

美司法部長塞申斯與聯邦調查局（FBI）局長雷伊26日宣布，FBI幹員根據DNA和指紋證據，逮捕到嫌犯薩尤克。雷伊指出，這些管狀炸彈「不是惡作劇的裝置，存在爆炸風險」；塞申斯表示，將依郵寄爆裂物和威脅前任總統等5項聯邦罪名，起訴薩尤克。

自24日起，幾位民主黨人士，包括歐巴馬、希拉蕊、前副總統拜登，以及前中情局局長布瑞南、民主黨大金主索羅斯，還有曾公開批評川普的影帝勞勃狄尼洛與有線電視新聞網（CNN），先後接到炸彈郵包。

56歲嫌犯薩尤克家住佛羅里達州阿文圖拉市，不但是共和黨登記成員，且是川普的鐵粉，他在其白色箱型車車窗貼滿對川普、副總統彭斯崇拜的照片和貼紙。

炸彈郵包案使政壇兩極化更加升高，美國總統川普卻責怪媒體瘋狂報導影響共和黨選情。川普24日才呼籲民眾冷靜團結解決問題，26日就變調，推文指控CNN等媒體把責任歸咎於他，甚至把案子和911與奧克拉荷馬爆炸案相提並論。

川普另一則推文說，共和黨在提前投票和民調中表現非常良好，如今炸彈案發生，讓共和黨的氣勢大幅下降，「新聞都不談政治了，這樣很糟糕。共和黨人，去投票吧！」

當局宣布薩尤克落網後數小時，川普進一步在北卡羅萊納州夏洛特的造勢活動上，指控媒體利用郵包炸彈案和他作對，「我們看到媒體利用這宗個人的惡行，為反對我和共和黨的立場謀得政治分數。」台下群眾則高喊，「CNN真爛！」川普說，「現在是恢復共和黨氣勢的時候了。」

(中國時報)

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