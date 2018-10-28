林口3號機卡住 備轉率告急

2018年10月28日 04:10 中國時報 王玉樹 、 葉德正 ／台北報導 ／台北報導

2019年備用容量率預估

行政院長賴清德供電目標恐要跳票了！容量80萬瓩的林口電廠3號機水汙染防治措施許可被新北市政府「卡住」至今不放，讓台電原定「通水」（試俥前階段）時程延誤已達2個月。台電對此只能無奈，如果再延，明年6月底商轉時程將有跳票危機，如此夏天備轉容量率跌到8％，政院與經濟部10％以上保證等於失信。

許可卡關 試俥延誤2個月

為了強化投資台灣信心，賴清德曾承諾供電目標到2019年時，備用容量率要重回15％法定基準、備轉容量率10％以上，經濟部長沈榮津也不止一次如此宣示。

要達成此目標，占備用容量率2.2％左右的林口電廠新第3部燃煤機組至關重要。新3機硬體目前已經完工，原定8月20日通水，之後就可以進行點火、併聯測試（發電）。沒想到新北市質疑其水汙、空汙排放計畫問題，至今尚未發給水汙染防治措施許可，讓通水目標至今整整遲了2個月。

台電先批刁難後稱誤會

先前台電電廠主管曾批新北市是在「刁難」，但後來公司出面緩頰澄清是誤會。不過面對遲遲無法測試，台電內部還是很無奈，認為新北市質疑水汙空汙排放，不斷要台電補資料，目前仍沒有明確核發跡象。現在雙方預計下月2日要再開會，希望能有轉圜。

台電說，通常通水、點火、到併聯測試要3個月，之後再半年進行試運轉，到商轉要9個月。即使現在馬上發給許可，加緊縮短流程都可能很趕，更別說如果拖到選後或更久，勢必影響商轉時間。

明年備轉容量率經濟部原預估在10.2％左右，3號機如果無法準時上來，夏天備轉容量率將落到8％，政院與經濟部承諾就是跳票。

新北斥責台電老大心態

新北市環保局發言人孫忠偉說，今年8月台電就曾放話環保局「刁難」，當時環保局即提出反駁是因1、2號機組的汙染問題懸而未解、頻頻出包，只要台電提出解決及預防方案，就會核發許可證。但至今已2個月，台電仍無法完全解決，環保局自無法同意試俥。

孫忠偉說，台電曾多次來文要求環保局應於限定日期前核准，顯見台電果真是老大心態，完全不思進取，不積極的從專業解決問題，只會用缺電來恐嚇民眾。

(中國時報)