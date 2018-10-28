6個印章 蓋好蓋滿中文字

兩位設計師王蔓霖（左）與王介盈（右）。（王英豪攝）

友善列印
中國時報
／專訪

英文只需26個字母就能組合出英文字，漢字卻有幾千甚至上萬個，就算是常用字也大約2500個，讓漢字的字體字型設計難上加難。兩位設計師王蔓霖與王介盈，從寫書法經驗聯想到「永字八法」，創作6個約莫1公分大小的透明印章，企圖「蓋」出所有中文字！

王蔓霖表示，「如把文字拆成筆畫，再融合印章能轉換方向特性，就能用筆畫組出所有中文字。」

組字印章 紅點設計獎

「組字印章」最初是王蔓霖、王介盈的設計系畢業製作，不只獲得金典設計獎和德國紅點設計獎肯定，她們也思考漢字在當代意義。王蔓霖表示，「組字印章隨著每人喜好不同，蓋出的字也不一樣。希望透過組字印章一筆一畫蓋出漢字，能像書法帶給人思考文字、發揮創意空間。」

王蔓霖表示，書法教育式微，當他們介紹印章概念來自「永字八法」時，R竟然有小朋友反問那是什麼？王介盈表示，「小時候媽媽常帶我去金石堂看書，告訴我『金石堂書店』這幾字是書法家董陽孜寫的，讓對她的字有很深的記憶。以後如果所有字都是電腦字，是不是少了『人』與『字』的關聯？」

國外好評 有趣學漢字

這組印章也在國外獲好評，王蔓霖表示，「有外國評審告訴我們，印象中學漢字很難，但拆解成6個印章，就覺得變簡單有趣了，也有老師認為這是很好的教學工具。」兩人下一步也希望繼續以漢字為靈感，醞釀新作品。

(中國時報)

他們這YOUNG玩漢字 看中文就懂英文

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。