6個印章 蓋好蓋滿中文字

2018年10月28日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

英文只需26個字母就能組合出英文字，漢字卻有幾千甚至上萬個，就算是常用字也大約2500個，讓漢字的字體字型設計難上加難。兩位設計師王蔓霖與王介盈，從寫書法經驗聯想到「永字八法」，創作6個約莫1公分大小的透明印章，企圖「蓋」出所有中文字！

王蔓霖表示，「如把文字拆成筆畫，再融合印章能轉換方向特性，就能用筆畫組出所有中文字。」

組字印章 紅點設計獎

「組字印章」最初是王蔓霖、王介盈的設計系畢業製作，不只獲得金典設計獎和德國紅點設計獎肯定，她們也思考漢字在當代意義。王蔓霖表示，「組字印章隨著每人喜好不同，蓋出的字也不一樣。希望透過組字印章一筆一畫蓋出漢字，能像書法帶給人思考文字、發揮創意空間。」

王蔓霖表示，書法教育式微，當他們介紹印章概念來自「永字八法」時，R竟然有小朋友反問那是什麼？王介盈表示，「小時候媽媽常帶我去金石堂看書，告訴我『金石堂書店』這幾字是書法家董陽孜寫的，讓對她的字有很深的記憶。以後如果所有字都是電腦字，是不是少了『人』與『字』的關聯？」

國外好評 有趣學漢字

這組印章也在國外獲好評，王蔓霖表示，「有外國評審告訴我們，印象中學漢字很難，但拆解成6個印章，就覺得變簡單有趣了，也有老師認為這是很好的教學工具。」兩人下一步也希望繼續以漢字為靈感，醞釀新作品。

(中國時報)