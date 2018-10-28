社群募資創金萱字 鼓勵練書法

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中國時報
／台北報導

中文電腦字型製作成本極高，加上許多人以為「字型免費下載就好」，沒著作權觀念，不願付費購買，讓中文字型開發難上加難。「justfont」團隊近年藉著群眾募資和社群推廣字型設計知識，做出「金萱字體」和「金萱那提」兩款新字型，不過創辦人葉俊麟表示，還是很多人以為「字型是電腦自動產生的」。

葉俊麟表示，「不像歐文字母跟符號很少，中文字型一套有上萬字，成本高、市場評估難做，讓願投入的人很少。」台灣早期有不少中文電腦字型廠商，字型品質佳，卻在千禧年初網路產業泡沫化後紛紛倒閉，在2004年到2014年間，針對台灣市場推出的字型不到5套，同期大陸有300套新字型，日本則有3000套。

葉俊麟表示，「justfont」團隊在製作「金萱字」前長時間經營社群，出版專書《字型散步》，推廣中文字型的設計知識。如今團隊推出的兩套字型，每套足足有14500個漢字，結合明體、黑體、圓體，設計出近年少見新字型。

葉俊麟曾在華康任職，也曾做過中文雲端字型的網路服務。雖做的是數位字型，他很喜歡寫書法，也鼓勵想設計中文字的人練書法字，「我最初是好奇，曾覺得不好看的顏真卿《祭侄文稿》，為何這麼多人喜歡？想透過學書法真正了解漢字。我一邊學書法，一邊跟數位中文字型設計互相對照，發現兩者概念是互通的。至今我還是每周上一次書法課。」

(中國時報)

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