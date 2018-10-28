掌上印刷機 秒印名片

2018年10月28日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

進入電腦排版時代後，活版印刷式微，卻有人設計出小型活版印刷機，只要隨身帶一組，就能隨印隨發名片。34歲的設計師顏宏霖在認識「日星鑄字行」和活版印刷技術之後，希望這些鉛字不只是被保存下來，還能活用，「現代人見面還是有遞名片的習慣，於是我用滾輪式印刷機的概念設計出這台小型機器，只要事先排好版面，幾秒鐘就能印出一張新名片。」

走進顏宏霖的「一間印刷行」，空間裡擺滿如今已非常少見的鉛字、活版和鑄字機。他原本就讀建築系，接案當過室內設計師，就讀城鄉所時，在課堂中研究台北各個地區在歷史上的產業發展，研究印刷產業時認識「日星鑄字行」，也參與日星的鉛字保存工作，對於產業的更迭感到可惜。

顏宏霖表示，「當時我就想，鉛字如果只放在那邊讓人觀光太可惜，有什麼方法可以讓活版印刷在這個出版業、印刷業式微的時代也發揮功能呢？」

顏宏霖想到名片，「現代人即使不太看書、不寫信寫卡片，都還是有印製實體名片的習慣。」他設計出小型木盒裝的隨身活版印刷機，木盒中是預先排好鉛字的活版，滑蓋背面有滾輪，放入紙張，蓋子滑過，立刻印好名片。

顏宏霖表示，透過滾輪加壓，在厚紙上甚至能印出凸版印刷時文字的凹跡，「我也開發出小型的萬用排版工具，製作塑料鉛字補足歐文字和符號，不只能印名片，印活動入場券、門票、小卡都沒有問題。也計畫和字型公司合作，開發電腦字型的塑料鉛字。」

(中國時報)