來學布袋戲 小朋友演武松打虎

2018年10月28日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

紀錄片《紅盒子》喚起台灣大眾對傳統布袋戲的記憶，高齡87歲的布袋戲國寶大師陳錫煌，多年來持續傳承技藝，每周六在台北偶戲館辦大師工作坊，把一身絕活教給學生，今年已邁入第9年，昨（27）日學生們展現成果，演出《武松打虎》給師父及觀眾看。

有人連續學8年

現場許多家長帶著小朋友來看表演，還有親子檔一起上場演出，年紀最小的學員只有小學二年級，上台還得踩著矮板凳演出。陳錫煌的弟子、24歲的陳冠霖表示，很多有興趣的學員會連續來學好幾年，「因為師父會的不只戲偶操演，從後場音樂、工藝、道具他都會，我自己就是從第2屆開始學起，至今已經8年。」

陳錫煌表示，可惜每年一期的課程只有25周，太短了，就連藝生跟著他學4年，也不見得足夠，「如果沒有大家的關注，這些傳統的東西就會逐漸失去。政府說我是『保存者』，但只有我自己一個人沒有辦法做到，要大家幫忙。所以我在這裡開課，想學的人就來學，這些東西才不會死去。」

師父看戲忙不停

學生們為了演出《武松打虎》，也學做道具，不只有戲偶的偶頭、服裝、乒器等，還做出了好幾隻老虎。劇情和口白更發揮創意，像是上山打虎的兄弟檔第一次看到老虎卻認不得，指著問是豬、長頸鹿還是「加菲貓」？店小二換人演，還開玩笑說「過6點，換班了」，讓觀眾笑聲連連。陳錫煌坐在台下看，也頻頻到戲台旁邊關心學生的演出狀況，「表演好壞沒關係，有興趣的人都來學。」

(中國時報)