史上最長世界大賽 道奇扳回一勝

MLB世界大賽第3戰破紀錄打到第18局，才由道奇隊一壘手孟西敲出「再見全壘打」，以3比2取勝。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

MLB世界大賽27日移師洛杉磯進行第3戰，地主道奇在13局下靠紅襪二壘手金斯勒的暴傳，以2比2咬住比分，最後靠一壘手孟西在18局下敲出「再見全壘打」，終於以3比2結束這場歷時7小時20分鐘，局數、時間都創世界大賽新猷的馬拉松戰役。

「這是重要時刻，」孟西說：「這場比賽對雙方都是意志力的考驗，真的有夠長，18局耶，用了很多投手，野手也都上了。雙方都有傷兵，他們打到沒力了，我們也筋疲力盡。當你能夠贏得這樣的比賽，一定有助於下一戰的氣勢。」

要問鼎暌違30年的世界大賽冠軍，道奇的確需要這樣的勝利來振奮士氣，畢竟頭兩戰在波士頓他們都輸，如今終於在7戰4勝的系列賽扳成1比2。而且孟西炮轟的是紅襪原定第4戰的先發投手艾沃迪，艾沃迪此役後援6局，比先發投手波塞洛投得還長（4.2局），就失這分卻苦吞敗投，也打亂了紅襪原定布局。

道奇此役有機會在正規9局就拿下勝利，菜鳥右投布勒先發7局完全壓制紅襪打線，僅被擊出兩安並飆出7K，彼德生則在3局下貢獻陽春炮。未料道奇在8局上提前推出「終結者」簡森，卻被小布萊德利轟出陽春炮，救援失敗，也讓比賽以1比1進入延長。

第13局換紅襪有機會搶下勝利，道奇左投亞歷山大保送加暴投，讓霍特站上二壘得分圈，接著努涅茲擊出內野安打，亞歷山大卻暴傳一壘，被霍特直接跑回超前分。

但幾乎同樣的暴傳戲碼，下半局就換紅襪回禮。紅襪二壘手金斯勒攔下普伊擊出的壘包旁強襲滾地球，硬要在行進間快傳一壘卻發生暴傳，讓二壘跑者孟西兵不血刃的跑回追平分，進而使這場世界大賽破了最多14局的舊紀錄，最後才由孟西一棒畫下句點。

(中國時報)

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