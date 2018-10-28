用腳旺台灣 千人漫步雲仙樂園

2018年10月28日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

「用腳旺台灣親子健行活動」27日在新北市烏來區登場，活動開放報名即秒殺，吸引逾1200人參加，民眾沿途欣賞烏來瀑布風光，最後抵達雲仙樂園，主辦單位還邀請台北市緣兒童慈善基金會及各老人會參加，活動充滿愛心與關懷。

「用腳旺台灣親子健行活動」邁入第9年，深獲民眾喜愛，由雲仙樂園、中國時報、中天電視主辦，宜蘭食品工業股份有限公司協辦，活動開放報名後即被秒殺，是不少家長喜愛的親子活動之一，其中不少是扶老攜幼全家參與活動。

值得一提，健行活動特別邀請台北市緣兒童慈善基金會成員及各市區老人會一起來參加，民眾從烏來立體停車場出發，沿途行經烏來老街、瀑布最後抵達雲仙樂園。

主辦單位特別在園內舉辦表演活動，邀請原住民團體演出，民眾不僅可以欣賞風景，還可聆聽優美音樂，品嘗烏來道地美食。

烏來3年前遭颱風蘇迪勒重創，台車也因此停駛，經政府重建後，台車恢復通車，人潮逐漸回流。烏來被稱為大台北的後花園，擁有瀑布、溫泉、老街、原住民等多元特色，另外，雲仙樂園更擁有全台唯一的高空纜車，透過纜車高角度視野，可看到烏來不同的美景。

雲仙樂園總經理楊建弘表示，雲仙樂園以原住民及生態資源為主，步道、瀑布、美景，是享受森林芬多精及負離子的祕境，更是烏來瀑布的水源地，海拔約500公尺，其中還有划船、射箭、漆彈等多項遊樂設施，非常適合親子家庭旅遊。

每年4月至5月螢火蟲季節時，樂園內不少螢火蟲棲地，民眾散步時螢火蟲就在身旁飛舞，絕對是新北市內難得一見的賞螢祕境。

主辦單位指出，下一場健行活動將於12月8日在埔心牧場登場，以親子聖誕嘉年華健行為主題，將用腳旺台灣活動擴大到全台，歡迎民眾共襄盛舉，一起健行擁抱健康。

(中國時報)