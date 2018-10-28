萬聖變裝趴 小朋友搶跟旺仔合照

2018年10月28日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

31日就是萬聖節，宜蘭食品27日提前在天母棒球場、兒童新樂園與大小朋友歡慶節日！「天母搞什麼鬼萬聖節」今年邁入第10年，活動現場旺旺新產品「吸C凍」現身，旺仔和小朋友互動、玩遊戲，市長柯文哲也化身魔法師到場同樂；兒童新樂園昨舉辦萬聖變裝點心趴，旺旺集團也受邀參加，於現場發送旺仔小饅頭、吸C凍貼紙，吸引大批民眾排隊領取。

「我愛C凍，一丟就中！」因應萬聖節到來，宜蘭食品特別於「天母搞什麼鬼萬聖節」活動布置限定版萬聖攤位，並舉辦「搗蛋丟丟樂」、「與旺仔合影送貼紙」活動，現場分送草莓、葡萄及明年將上市的「甜檸」口味，吸引大小朋友搶先試喝、玩遊戲，人潮幾乎擠爆整個攤位，民眾直呼「美味好玩又有趣！」

除了「吸C凍」試飲活動受到熱烈歡迎，造型討喜的旺仔也四處走動與民眾合照互動，一出場就被小朋友團團圍住，人氣強強滾，有小朋友一見到旺仔就驚呼「好可愛！」緊抓旺仔手不放，更說要把旺仔帶回家，逗趣模樣引發現場民眾笑聲不斷，成為此次萬聖節活動中的另類亮點。

另外，兒童新樂園也於昨天舉辦萬聖變裝點心趴，許多爸爸媽媽帶著「盛裝打扮」的小朋友入園同樂，有小女生穿著蓬蓬紗裙扮成小公主，也有小男生穿上斗篷、帶上「惡魔角」的髮箍，模樣有趣又可愛。

宜蘭食品在活動現場安排「旺仔搗蛋丟丟樂」活動，小朋友只要投籃命中，就可以獲得旺仔小饅頭一包，即使沒丟中也可以獲得吸C凍貼紙，另外也有「歡樂一把抓」挑戰，看小朋友可以一隻手抓起多少顆旺仔牛奶糖帶回家。活動尾聲，旺仔人偶也現身活動現場，拿著牛奶糖分送給大小朋友。

(中國時報)