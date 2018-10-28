雲門為普悠瑪罹難者默哀

2018年10月28日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台東報導 ／台東報導

雲門舞集昨（27）日下午於台東池上秋收藝術節演出，前文化部長龍應台、作家蔣勳、企業家嚴長壽、心理學博士吳靜吉等人皆出席欣賞，2400多名觀眾齊聚一堂。

開演前林懷民有感於日前6432次普悠瑪列車翻車事件，造成嚴重傷亡，他表示心情複雜，特別帶領現場觀眾一起默哀，祝福亡者安息、傷者早日康復，並表示：「願這場意外能讓政府更重視公共安全，讓人人都能有條回家的路。」

這是雲門舞集第2度受邀到池上演出，昨日演出作品為《松煙》，以舞蹈表現墨具五色、黑墨無光、入水即化等多種層次變化，現場寒風陣陣，吹撫著金黃稻穗，掀起層層稻浪，舞者就在這天地舞台上起舞，以肢體揮灑墨色的五彩繽紛，讓觀眾看得熱血沸騰，絲毫不受寒風影響。演出過程，時有飛鳥群經過，遠方狗兒也跟著舞蹈音樂吠著，天光時而從烏雲縫隙透進來，有如天然的燈光設計，都讓舞作與自然景觀融為一體。

林懷民表示，池上有一股自民間、土地而生的力量，「這片稻田是全世界最美麗的舞台，但池上的田，不是生來就美麗，這是數代人耕耘的成果，還有和台電交涉，讓電線都埋到地下，放眼望去，看不見電線桿，這樣的風景很美，這是一個有魄力的村子，才能造就這樣的美麗，這種自信與驕傲很重要，能再來演出，我感到很榮幸。」

(中國時報)