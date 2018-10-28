雲門為普悠瑪罹難者默哀

友善列印
中國時報
／台東報導

雲門舞集昨（27）日下午於台東池上秋收藝術節演出，前文化部長龍應台、作家蔣勳、企業家嚴長壽、心理學博士吳靜吉等人皆出席欣賞，2400多名觀眾齊聚一堂。

開演前林懷民有感於日前6432次普悠瑪列車翻車事件，造成嚴重傷亡，他表示心情複雜，特別帶領現場觀眾一起默哀，祝福亡者安息、傷者早日康復，並表示：「願這場意外能讓政府更重視公共安全，讓人人都能有條回家的路。」

這是雲門舞集第2度受邀到池上演出，昨日演出作品為《松煙》，以舞蹈表現墨具五色、黑墨無光、入水即化等多種層次變化，現場寒風陣陣，吹撫著金黃稻穗，掀起層層稻浪，舞者就在這天地舞台上起舞，以肢體揮灑墨色的五彩繽紛，讓觀眾看得熱血沸騰，絲毫不受寒風影響。演出過程，時有飛鳥群經過，遠方狗兒也跟著舞蹈音樂吠著，天光時而從烏雲縫隙透進來，有如天然的燈光設計，都讓舞作與自然景觀融為一體。

林懷民表示，池上有一股自民間、土地而生的力量，「這片稻田是全世界最美麗的舞台，但池上的田，不是生來就美麗，這是數代人耕耘的成果，還有和台電交涉，讓電線都埋到地下，放眼望去，看不見電線桿，這樣的風景很美，這是一個有魄力的村子，才能造就這樣的美麗，這種自信與驕傲很重要，能再來演出，我感到很榮幸。」

(中國時報)

萬聖變裝趴 小朋友搶跟旺仔合照

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。