北漂族起義 爬也要爬回來投

2018年10月28日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 曹明正 、 陳燕珩 、 李義 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國瑜2周前搭乘高鐵時，一名列車小姐送上1瓶寫著「加油，讓我回高雄」的礦泉水，讓韓國瑜相當感動，保存著空瓶並鞭策自己一定要努力把高雄經濟拚起來。（李義翻攝）

北漂族返鄉投票路迢迢，11月24日投票日，台鐵、高鐵勢必有一波返鄉人潮，高鐵投票日車票27日已開賣。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長韓國瑜26日在高雄鳳山舉辦首場造勢活動，現場湧入5萬人，這場「空軍登陸戰」氣勢滂薄，更有不少民眾搭台鐵、高鐵南下參與，吹響北漂族起義的號角。長年被遺忘的北漂族，因高雄市長選戰成為全國矚目焦點，其中以韓國瑜的義勇軍最積極，已開始沙盤推演如何互助搶交通票或包車「使命必達」投票，更有人笑說「爬也要爬回來投！」

互助訂票包車 使命必達

港都百里侯之戰，藍綠都有不能輸的壓力，爭取北漂族返鄉投票，成為當前最夯話題。率先拋出北漂議題的韓國瑜尤其受到北漂族愛戴，網路上一群「義勇軍」扮演義務軍師團獻策，例如建議支持者提早請「年休假」回高雄、互助搶訂昨（27日）才開賣的投票日高鐵票，更有人發起返鄉揪團，尋找願意開車回高雄的車主，多名義勇軍已加入革命行列，網友也盼遊覽車業者加入起義，支持北漂青年分攤車資載回家鄉投票，順便探望父母。

50多歲夜市攤販尹貴林有感於高雄經濟蕭條，特別請哥哥11月23日晚上開巴士，從台北載45人回高雄投票，為防有心人士做文章，每人來回收取300元車資。他說，訊息出去後，電話被打到爆，2天就客滿，大多是經濟拮据的年輕人來電，他更與友人發願若韓國瑜當選，要免費請1萬分雞排慶祝。

揪團返鄉 電話被打到爆

不只「北漂青年」，1名自稱「北漂老頭」的男子PO文說，「20年不投票，韓國瑜真有你的，11月24日『爬也要爬回去投你一票』，已約好幾位北漂好友共赴盛舉」。

遊覽車客運商業同業公會全國聯合會前副理事長馬景仲說，目前還看不出包車返鄉現象，通常選前1周訂單才會浮出，且包車多以地方鄉鎮選舉為主，高雄交通太方便，有高鐵、台鐵可搭，預期不會有太多人包遊覽車。

中山大學政治學研究所所長劉正山觀察這場北漂族起義發酵過程，認為韓國瑜提出人口外移、工作不好找、薪資不夠高的議題，成功吸引選民注意力與支持者共鳴效應，瞄準了政治上的「異象」，這將帶來許多持續發揮的空間；但陳其邁陣營若把力道放在民進黨施政後帶來的美好現象多於異象，就可能轉移此議題帶來的衝擊。

(中國時報)