議題持續發酵 左右市長選情

2018年10月28日 04:10 中國時報 林宏聰

「北漂軍團」成高雄選戰最大看頭！韓國瑜挑起北漂話題，撩出一票網路義勇軍，對手陳其邁一度跟打北漂牌，發表《心聲篇》影片，找遊子訴說思鄉情，不料反挨批「離開高雄的青年說高雄好」邏輯錯亂，不但沒加分，恐怕還是大扣分。

中秋節前夕，陳其邁發表《心聲篇》競選影片，紀錄幾位離鄉青年對談，大讚高雄是「績優股」，影片最後陳其邁不發一語，一抹微笑或許想表達溫暖傾聽遊子心聲，卻更像他在民進黨執政20年包袱下進退失據的尷尬。

北漂人數究竟多少，連官方都沒有確切數據，但不管是韓國瑜聲稱的30萬至50萬，或高市代理市長許立明說的1萬人、綠營議員邱俊憲算的7萬人，其實早就沒多少人在意，正如「又老又窮」短短4字，已喚起多少高雄人的點滴在心頭。

韓國瑜參選缺乏陸軍組織，改採空襲轟炸，頻頻跑台北打高雄市長選戰，起先民進黨一派輕鬆嘲諷他「是在選台北市長嗎？」後來才驚覺這是聲東擊西，藉由爭取北漂青年支持，進而改變家中長輩們的投票意向。

挺民進黨18年的高雄群英婦女會理事長潘金英表態改挺韓國瑜，便直言是為了北漂的兒子，民進黨黨代表翁信宏等資深黨員也跟進「棄邁挺韓」；號角陸續響起，民進黨不能再以「單一個案」等閒視之。

民進黨自豪基層組織堅不可破，一向「腹肚夭夭投阿扁、身無分文選英文」的死忠阿公、阿嬤猶如八風吹不動，然而中秋夜，挺韓的北漂青年返鄉團圓，烤肉爐邊一席柔情勸說如今顯然已見成效，後續還會如何發酵，將左右最後選戰勝負。

(中國時報)