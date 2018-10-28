戰瑜弄挺到底 決包車投票

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中國時報
／綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜人氣旺，從南到北颳起「韓」風，北市內湖新明路一處巷子，不少居民是高雄北漂子弟，數月前掛起大型布條公開支持韓國瑜，還將巷弄命名為「戰瑜弄」，盼跟韓國瑜一樣「戰力十足」；戰瑜弄總幹事林先生說，大家已決定包遊覽車回鄉投票，全力相挺韓國瑜。

新明路這處巷弄數月前掛起「本弄高雄鄉親，唯一支持韓國瑜」的大型布條，並將巷弄命名為「戰瑜弄」，韓本人8月到場揭牌，大呼受寵若驚。

戰瑜弄主委方大方說，社區多戶人家從高雄北漂，覺得韓國瑜敢講真話，跟一般政治人物不一樣，因支持他的理念而掛牌挺他。他強調，就算選舉結束，對韓國瑜的支持不會改變，住戶已向市府申請成立戰瑜弄管理委員會，這個名稱會一直存在。

戰瑜弄總幹事林先生表示，很多住戶北漂來內湖租房子，仍很關心高雄發展，近年民進黨執政愈來愈差，應換人做做看，期盼韓國瑜未來能參選台北市長，讓住戶「就近」相挺。

韓國瑜說，「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，人進得來是指觀光客投資客能來高雄觀光投資，人潮創造錢潮，自然可以創造更多工作機會，讓北漂年輕人返鄉工作。

他表示，當選市長後會成立青年局，協助年輕人就學、就業、創業及居住等問題，專責幫助年輕人尋求資金，再用頭腦智慧去賺全世界的錢；另與企業共同募集100億元作為「青年創業基金」，讓40歲以下年輕人有創業點子，都有機會得到金援，由市府取得合資股份，讓年輕人不必為創意資金煩惱，可以專心創造更多無限的可能。

陳其邁競選辦公室發言人趙天麟強調，過去民進黨執政投注的基礎建設，為高雄下個階段發展打下良好基礎，接下來不僅歡迎華邦電在路竹科學園區投資3350億元，更爭取到中央支持，將建立「橋頭科學園區」，產業布局將是陳其邁執政首要任務，未來高雄將成為台灣產業發展的重鎮，不僅高雄子弟可以鳳還巢，更能吸引世界的人才來高雄築夢。

(中國時報)

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