韓續打經濟牌 陳端更多牛肉

2018年10月28日 04:10 中國時報 李義 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

纏鬥數個月的高雄市長選戰正式起跑，選戰不但白熱化更即將進入肉搏戰，藍綠不但要端出政策牛肉、議題攻防，選前之夜的軍團對決，各自會使出什麼樣的必殺技，眾所矚目。

陳其邁起初一直冷處理選戰，卻被韓國瑜打得從解凍變成升溫甚至沸騰，還外溢至各縣市。

短兵相接的最後階段，可預見韓國瑜仍堅持「用一瓶礦泉水打選戰」，並不斷闡述擘畫的高雄市願景及市政藍圖。不過，由於北漂青年返鄉投票，將是年底選戰決定勝負的關鍵，韓國瑜表示，未來選戰議題，仍會繼續鎖定拚經濟、讓北漂青年回鄉等。

造勢活動方面，韓國瑜陣營目前敲定的大型活動，包括高雄市農會體系發動成立的「三山之友會」，時間與地點分別訂於10月26日鳳山、11月8日旗山、11月14日岡山。

其次，高雄市前議長許崑源10月28日將舉辦「市民大團結聯合造勢大會」，預計前來助陣的重量級人士包括前總統馬英九、前副總統吳敦義、前立法院長王金平、新北市長朱立倫等人。最後的11月17日黃金周、23日選前之夜，也都有大型造勢活動。

陳其邁競選辦公室發言人趙天麟說，10月14日在鳳山成功的3萬人大造勢，顯示各地支持者強烈期待站出來，表達對陳其邁與民進黨議員候選人的支持，想用具體行動守護高雄。

趙天麟表示，選前最後1個月，陳其邁將持續走遍大高雄基層、握遍更多市民的手，更將舉辦一場又一場群眾活動，向市民報告高雄未來發展的政見，除了先前已陸續發表過的各項政策外，也不排除以記者會形式或直接在群眾場合端出更多政策牛肉。

他強調，後續競選安排目前都保持最大彈性，選前之夜或其他大型造勢活動，由於支持者反應熱烈，正在最後規畫評估具體的時間與方式。

(中國時報)