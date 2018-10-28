未來能否返鄉工作 就看這次

2018年10月28日 04:10 中國時報 李義 、 林宏聰 、 柯宗緯 、 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長選戰打出北漂族的鄉愁，有人漂泊仍心繫故鄉，這回鐵了心都要返鄉投票，也有人漂泊久了，故鄉已似異鄉。

北漂5年、厭倦藍綠而12年不曾投票的英文老師趙奕薇，今年被韓國瑜感動，為了節省車資，說服11月初生日的父親，改在11月24日返鄉投票兼慶生，「未來能不能回家鄉工作，就看這次了！」

科技業黃慧慈與二哥都是北漂族，大哥則是漂洋海外。她說，北漂7年，雖然家人聲聲喚，但「南部看不到未來是什麼」，月入34K拚百萬年薪，蟻居3坪，有陣子成天吃吐司、水煮蛋、水餃果腹，只為省錢。

她說，家人都偏綠，「但我選人不選黨」，雖然人在異鄉，仍對高雄有期待，她眼中的故鄉，這些年產業發展、薪資待遇皆停滯，找不到回鄉的理由，期盼整體工作條件變更好、鼓勵企業加薪，留住人才。

在北部醫學中心擔任營養師的朱偉菁，畢業後曾在高雄打拚2年，後來選擇先漂到彰化再漂到北部，「人在外地很孤單，節慶又回不去，只能躲在宿舍暗自啜泣」，多次因家人親情攻勢，動搖意念想回鄉工作，但終究得為五斗米折腰，每2個月花3、400元搭5小時國光客運，只為彌補遺失的親情歲月。

她說，這次不會特別想返鄉投票，總覺得「每次政治到最後只剩下利益」，但仍希望高雄有所改變、進步。

5年前從高雄到台北創業，成立汎斯特整合行銷公司的Linda說，選擇離開高雄是因為服務的項目是提供跨國商務仲介，有此需求的企業以台北居多，所以才離開家鄉。

媽媽曾問她「開公司一定要到台北嗎？」而她也想過是不是要回高雄，但她很清楚，即使高雄的租金、人力，都不像台北那麼高，但因為高雄並沒有這樣的創業環境，所以只能繼續留在台北。

對政治不熱中的她說，或許因為離開久了，生活的重心已不在高雄，未關注這場選戰，目前為止並無打算回高雄投票。

(中國時報)