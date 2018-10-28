遭譏不辯論 侯友宜嗆不畏戰

國民黨新北市長候選人侯友宜競選總部27日下午舉行女力向前行造勢活動，侯友宜（中）進場時支持者爭相要與他握手。 （葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

九合一選舉倒數不到1個月，「辯論」再度成為藍綠攻防焦點，民進黨新北市長候選人蘇貞昌批評，「應該讓侯友宜知道，沒有辯論，沒有選票！」；國民黨新北市長候選人侯友宜27日回擊，辯論不是最重要的議題，「我從沒說過不辯論，不懼戰、不畏戰。」

侯友宜27日連趕11個行程，媒體持續關注辯論議題，侯友宜出席烏來聯合競選總部成立大會時表示，逾30年警察生涯的人，永遠不會害怕任何事情，呼籲老縣長其實很多事情，態度絕對比辯論還重要，守護人民的健康、保護環境生態。

深澳議題 蘇應該表態

侯友宜表示，中央雖然表態停建燃煤電廠，蓋不蓋是中央的事情，但蘇的態度如何要說清楚，辯論不是最重要的議題，他從來不懼戰、不畏戰，「我有說過不辯論嗎？」等蘇對深澳等重要議題表態，他願意談辯論規則。

全力做好 爭取婦女票

另外，侯友宜市民總部27日下午舉辦大型婦女造勢活動，現場擠滿逾5000名支持者，新北市長朱立倫、立委柯志恩、蔣萬安接連上台助講，支持者用力揮著國旗與侯友宜小旗，高喊「凍蒜」，現場歡聲雷動。

媒體詢問該如何爭取婦女票？侯友宜表示，女性欠缺什麼、需要去做什麼，都會全力把它做好，希望用警察保護婦幼的精神，守護社會安全，讓新北市婦女同胞能夠安居樂業；婦女姊妹非常活潑熱情，感受到他們滿滿的支持，「這就是用最大的力量表達對新北市未來建設的支持」。

談到垃圾袋政策，侯友宜表示，減塑運動就是希望把塑膠的量給減少，推動環保理念往前走，現在的潮流趨勢都是盡量不要去使用垃圾袋，改用環保袋，「所以我的市民總部連杯子都用環保杯」。

(中國時報)

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