藍綠總統牌造勢 雙英戰桃竹

蔡英文總統（中）為新竹縣長候選人鄭朝方（右）助陣，新竹市長林智堅（左）到場，期望能打出「大新竹共好」局面。（莊旻靜攝）

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中國時報
／綜合報導
前總統馬英九（左四）27日前往新竹縣，為縣長候選人楊文科（左五）造勢，送上菜頭象徵好彩頭、好出頭。（莊旻靜攝）

雙英戰桃竹！蔡英文總統27日分赴新竹市長林智堅、新竹縣長候選人鄭朝方、桃園市長鄭文燦競選總部成立大會，全力穩固桃竹選情。前總統馬英九則陪同國民黨新竹縣長候選人楊文科跑遍5鄉鎮，全力為「領頭楊」催票，晚間並赴桃園八德陪同黨籍市長候選人陳學聖造勢。

馬挺楊文科、陳學聖

馬英九說，他抱著贖罪心情，摩頂放踵四處輔選，來新竹縣更是因「這裡需要我」，以非高雄人、本省出身的高雄市長候選人韓國瑜為例，楊文科雖非選舉出身，但有竹科、中科以及行政資歷，能讓民眾安心、放心，儘管民調首次超前，但也不能掉以輕心，呼籲民眾「差你1票會落選」。

蔡英文昨先與行政院長賴清德參加新竹市長林智堅競總成立大會，隨後為新竹縣長候選人鄭朝方站台。蔡英文說要給鄭朝方3個任務，包含浪漫台3線、竹縣好生活、大新竹共好等，為新竹打拚。她說，林智堅為新竹市帶來改變，也凸顯有想法、創意的年輕人不會被埋沒，而鄭朝方與林智堅一樣有衝勁跟能力，希望大家不要錯過這個千載難逢的好機會，讓2人順利拚勝選。

蔡讚林智堅、鄭朝方

選戰開打首度到桃園造勢的蔡英文，昨天參加鄭文燦北桃園競總成立大會，她以「大房蓋一半、師傅不能換」率眾支持者高喊：「桃園5告讚、市長選文燦！」 蔡英文強調，外傳鄭文燦穩定領先，但她提醒千萬不要大意，拜託大家站出來挺桃園、挺文燦。鄭文燦則說自己「無招勝有招」，不打口水戰，也強調選情一日三市，他也抱持步步為營態度，絕不會有輕鬆當選的想法，會以拚命三郎方式努力打選戰和輔選，「整盤贏才算贏！」

(中國時報)

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