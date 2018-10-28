燕加碼社福 龍陣營嗆抄襲

2018年10月28日 04:10 中國時報 盧金足 、 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

林佳龍競選總部發言人林尚賢27日表示，希望盧秀燕不要把別人政績變成自己的政見。（盧金足攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕27日馬不停蹄為黨籍議員候選人的造勢場合站台，向支持者承諾，若當選市長，維持婦女、生育及托育補助、爺奶顧孫補助，並恢復老人健保補助等。林佳龍競選總部則表示，市長林佳龍推動托育、托老、爺孫照顧補助等獲好評，希望盧不要把別人政績變成自己政見。

盧秀燕表示，如勝選市長，既有婦女、生育及托育補助都會維持，並將補足不夠及社福未完善的地方，例如台中市版爺奶顧孫補助、公托公幼倍增計畫、兒童版國民運動中心、恢復老人健保補助等，要讓老的好、小的好，年輕人沒煩惱。

盧秀燕強調，民進黨執政後，從一例一休、油電雙漲物價飛漲，經濟困頓，能源政策一團亂，犧牲台中人健康，要以「讓貨出去、錢進來」拚經濟，在空汙上勇於與中央對抗，並在多項議題提出政見來補足及解決問題。

燕喊要讓年輕人沒煩惱

林佳龍總部發言人林尚賢表示，林佳龍已推動托育、托老一條龍、到宅坐月子、爺孫照顧補助等政策，盧秀燕主張不排富的老人健保補助，市府則落實排富，省下經費配合「托老一條龍」、敬老愛心卡等，提供老人更多實質照顧。

林尚賢強調，台中已躍升全台第2大城，不管北漂南漂，都往台中漂；過去3年台中招商成績破9000億，全台第1；台中失業率6都最低；薪資成長6都最高，改變與進步獲巿民支持。

市府強調補助落實排富

市府與德國霍夫曼諮詢公司簽署的「海水採礦MOU」相關文件可能被銷毀？盧秀燕陣營表示，有消息指對手陣營將利用盧當選後的空窗期銷毀相關機密文件，近日將向檢方申請保全證據。林陣營則反擊，此為對手汙衊選情手法，請對方不要信口開河。

(中國時報)