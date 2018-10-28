６人首同框 各自表述無火花

2018年10月28日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

2018縣市長候選人辯論會27日由台南市長候選人打頭陣，6位台南市長候選人黃偉哲、高思博、林義豐、許忠信、陳永和、蘇煥智首度同框，針對治水、交通、文化保存與兩性平權4項議題各自發表主張，因無交叉辯論，形同各自政見發表，未能激起火花。

成大學生會與台南社大舉辦的2018台南市長候選人辯論會昨天登場，主辦單位根據網路票選出的4項問題，從治水、交通、性別平等議題到歷史街區的文化保存等，由6位候選人依號次依序發表意見，成為回應網友4項提問與各自政見說明。

黃偉哲 力打軍公教牌

民進黨候選人黃偉哲以文化首府、產經重鎮、智慧新都、創生城鄉與希望家園5大政見主軸開場，在公民提問上，針對交通提到公車制度優化與捷運動工，在性別平等議題上強調採取開放式的看法，並強調母親、妻子都是教師，若當選會當軍公教團體最穩定的基石。

高思博 不挺同婚修法

國民黨候選人高思博認為大多數台南人覺得生活過得不好，想追求改變，台南、高雄要合作翻盤，在交通問題上高思博也以改善公車、蓋捷運為主軸，城市應規畫新都心以減輕舊城區的交通壓力，他在性平教育問題也針對同婚議題強調不贊成修改民法。

林義豐 若當選捐薪水

無黨籍候選人林義豐炮轟涉入大創案的黃偉哲應該退選，強調自己展現生意人的魄力，選舉未收任何政治獻金，若當選市長捐薪水，承諾未如期落實就下台，才是最有資格的台南市長。

許忠信 提出歐洲招商

無黨籍候選人許忠信以自身留學歐洲經驗，認為台灣經過日據時期的男尊女卑文化，台灣社會性別失衡是歷史演變而成。台南應向歐洲招商發展經濟。

陳永和 里長跳級參選

無黨籍候選人陳永和發言挑明為了抗議在龍崎牛埔蓋掩埋場，由里長跳級選市長，為了就是在電視辯論會上告訴市民真相，但不能交叉辯論，讓他覺得可惜。

蘇煥智 批黃偉哲收賄

無黨籍候選人蘇煥智說明在台南縣長任內政績及對治水的規畫與目前台南公共運輸系統的不足，他在發表結論時緊咬黃偉哲的大創弊案，還拿出自製看板，提到葉啟中公開黃在大創案收賄2億7000萬，要黃偉哲給交代。

黃偉哲總部發言人賴惠員表示，少數政黨及部分候選人進行負面選舉，任意地抹黑別人也不會增加選票。

(中國時報)