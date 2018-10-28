韓國瑜拚場激士氣 點藍戰火

國民黨副主席郝龍斌（中）27日直說，高雄市長候選人韓國瑜有助於藍軍重返2020中央執政。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜鳳山造勢大會，藍軍士氣激昂。國民黨副主席郝龍斌27日到高雄眷村大本營、君毅正勤社區輔選提到，整個戰火被韓國瑜點了起來，呼籲選民用選票教訓民進黨，這次韓國瑜贏了，就有希望讓國民黨2020重返中央執政。

郝龍斌憂叫好不叫座

郝龍斌提到，韓國瑜只有一瓶礦泉水及一碗滷肉飯，就把高雄選情炒熱，令他很感動，不過他也憂心「叫好不叫座」，呼籲選民一定要讓他第一高票當選。

郝龍斌觀察韓國瑜首場鳳山造勢，高雄整個選情被韓國瑜點起來了，他看到大家爭相走告為韓國瑜打氣，現場國旗旗海飄揚，這一次高雄真的要改變，而改變的關鍵是韓國瑜要當選。

籲用選票教訓民進黨

郝龍斌也將砲火對準小英政府，痛批年改制度不周全。他直言，年金改革過程，自己內心很難過，今天真的要改革就13項通通改，軍公教、警消、農、勞都要改，但如今軍公教權利受到擠壓，福利被砍掉，當初為國家犧牲不計代價，現在反而被修理。

他痛批，民進黨年改違反法律「不能回溯既往」原則，使用多數暴力影響眾人權利，絕對要撥亂反正，他並向台下支持者呼籲，這次要用選票教訓民進黨，「只要這次我們贏了，2020（有希望）拿到執政權」，屆時把年改前的權益恢復。

(中國時報)

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