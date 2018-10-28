划舟扮裝忙翻天 柯文哲兩地跑

2018年10月28日 04:10 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

「2018鬧熱關渡節活動27日熱鬧登場，台北市長柯文哲體驗滑雙人獨木舟1.2公里。（陳信翰攝）

周六的士林、北投很熱鬧！27日一早，關渡在地社團與學校舉辦「鬧熱關渡節」，號召民眾兵分水陸兩路，扮裝踩街、划獨木舟，主辦單位預估有萬人一起「逗鬧熱」，台北市長柯文哲也划了1.2公里，還換上台北藝術大學學生設計的造型參加踩街；隨後，柯出席「士林國際文化節」，也與現場親子扮裝同樂。

鬧熱關渡節由在地社團、學校共同發起，今年活動以「我家門前有條河」為主題，象徵城市與淡水河發展的緊密關係，且規模還更勝以往，參與的團隊包括路上踩街40隊，水上則由台北海洋科技大學號召百餘艘獨木舟友和在地8艘手工舟組成的船隊，沿基隆河航向關渡，與陸路的踩街隊伍會合。

柯文哲今年參與划獨木舟，比起上次體驗龍舟划了5公里、差點要罵幕僚，這次只划1.2公里，讓他笑說「還可以應付！」上岸後，他還換上由台北藝術大學學生設計的「大自然藝術家」服裝，穿上人工草皮材質製成背心，象徵把綠意穿上身。

柯致詞時更表示，地區的節慶文化活動如果結合學校、社團、民間團體，往往會變得盛大熱鬧，比官方來辦更有效，希望未來能把北市各地的節慶文化發揚光大，有助於文化深根和城市旅遊發展。

會後柯文哲馬不停蹄，趕赴士林國際文化節與天母搞什麼鬼萬聖節等活動，因應過節氣氛，柯也特地戴上魔法帽、斗篷，以魔法師造型現身，獲民眾熱烈歡迎，柯致詞笑稱「現場人山人海，一路擠過來都忘了要說甚麼了！」但他也讚許天母是最有異國風情的地區，之後玩心大起，與扮成瑪利兄弟的小朋友互動，氣氛歡樂。

(中國時報)