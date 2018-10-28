《一起做對的事》 魏明谷變小巨人

彰化縣長魏明谷競選總部27日公布最新競選影片《一起做對的事！》為近年政績宣傳。（謝瓊雲翻攝）

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中國時報
／彰化報導

選戰倒數28天，彰化縣長魏明谷競選總部27日釋出競選短片《一起做對的事！》細數任內政績；無黨籍的縣長候選人黃文玲，宣布將與佛教團體悟善文化基金會合辦公益電音趴，11月3日將原汁原味的Crazy Friday移師至溪湖廣六停車場舉辦；國民黨籍候選人王惠美27日將和美鎮長阮厚爵成立聯合競選總部。

「一起做對的事！」由長期幫蔡英文、蘇貞昌拍攝競選影片的製作團隊拍攝，透過空拍、仰角，讓魏明谷變小巨人，走過大佛、龍山寺、王功海邊、村東國小和圓林園等，每步走過的場景，都具代表意義。

競選總部指出，魏明谷任內提倡校園種電，離岸風電帶來高額稅收，打造滯洪池發揮效果，還有彰化人期盼已久的鐵路高架、捷運延伸至彰化等，透過影片帶縣民了解近年教育、福利、綠能產業與交通建設的成果。

Crazy Friday來彰化了！黃文玲與前縣長父親黃石城、悟善法師和基金會董事長劉佑民27日宣布，將舉辦一場中台灣最大的國際公益電音晚會，藉此呼籲大眾建立善信善願和善行、等善的循環；參加者每人收費100元，將全數捐贈弱勢團體。

王惠美團隊也錄製《彰化特遣隊》影片，深入大學校園傾聽青年心聲，呼應失業、低薪及北漂回鄉等不滿，帶領大學生高呼「改變彰化，領航未來」，在網路引起討論。

(中國時報)

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