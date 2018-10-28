吳芳銘站台 林于玲被警告很委屈

2018年10月28日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

以無黨籍參選嘉義縣長的吳芳銘，26日出席國民黨提名嘉義縣議員林于玲競選總部成立大會，事後卻傳出兩人在台上齊聲喊凍蒜惹出爭議，原本平常心看待的國民黨縣黨部不敵支持者反彈聲浪，27日急發聲明要對林于玲口頭警告，以杜悠悠之口，得知黨部態度丕變，林于玲顯得委屈，重申自己早再三表態絕對支持黨的候選人，「被警告我很難過」。

26日國民黨縣長候選人吳育仁、無黨籍的吳芳銘先後出席林于玲競總成立大會，吳育仁致詞後先行離去，吳芳銘抵達時，林于玲已在台上致詞，邀吳芳銘上台前，林于玲還說自己是國民黨提名，「內心很掙扎」，最後仍基於兩人好交情，讓吳芳銘上台講話，黨部事後介入了解，也認定是正常的以禮相待。

但昨天傳出黨部陸續接到黨員不滿電話，中午黨部突發聲明，強調縣長選舉是單一投票，沒有第2種選擇，政黨立場不容模糊，黨紀規定必須嚴明，要求黨員一定要支持黨提名徵召的人選，也要避免引起誤解的舉動，雖林于玲和吳芳銘有很好的友誼，仍先行給予口頭警告。

黨部也重申，年底五合一選舉，黨籍候選人及黨員和幹部，一定要支持黨提名的人選，若行為違反規定，將祭出黨紀處分。另為杜絕有心人挑撥是非，有見縫插針的空間，將安排黨籍候選人同台或掃街拜票，杜絕遭人惡意操弄。

第一時間沒事，昨卻被口頭警告，林于玲顯得無奈，強調是人家來站她的台，「不是我去站對方的台」，且她並未發邀請函，「誰來我都不會拒絕」，還說民進黨籍人士都可以幫韓國瑜站台了，何況吳芳銘是無黨籍，和她又有私交。

(中國時報)