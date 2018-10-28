肺心防癌 數百民眾共襄盛舉

「旺旺中時生活講堂–健康系列活動」27日上午在國立台灣圖書館登場，邀請雙和醫院胸腔內科主任李崗遠、醫師羅青山、曾彥寒分享肺癌的治療與預防。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

「旺旺中時生活講堂–健康368系列活動」27日上午在國立台灣圖書館登場，邀請雙和醫院胸腔內科主任李崗遠、醫師羅青山、曾彥寒分享肺癌的治療與預防，吸引數百民眾到場聆聽，台北醫學大學副校長李飛鵬全程參與，鼓勵民眾一起學習健康新知。

活動由中國時報、中天電視、雙和醫院、台灣癌症基金會主辦，國立台灣圖書館協辦，演講以「肺心創造繽紛的未來」為主題，邀請李崗遠、羅青山、曾彥寒等3位醫師專題演講，針對肺癌的治療及預防，民眾不時抄寫筆記、發問，展現出高度熱情，更感謝演講者分享，對於肺癌有更深一步的了解。

曾彥寒提到，肺癌為早期可能完全沒有症狀，當病情逐漸嚴重後，會出現久咳不癒、深呼吸會胸痛、易喘等症狀，當出現咳血、骨頭痛等，往往已經是第四期肺癌，高風險病患可考慮低劑量電腦斷層篩檢。

羅青山表示，香菸是肺癌的主要致癌物，抽菸者罹患肺癌機率高於一般人20倍，抽菸除了增加罹患肺癌風險外，亦可能造成食道癌、頭頸癌、膀胱癌等，另外，長期暴露於二手菸環境，會增加1.25倍罹癌風險，至於「三手菸」則是吸菸者抽菸過後的環境，同樣會產生影響。

羅青山也提到，感染、廚房油煙、飲食、煤礦、重金屬相關的職業暴露、抽菸、二手菸、家族史、老化、慢性疾病等，都是常見肺癌的危險因子，民眾應多加小心。

李崗遠說，「標靶治療改變肺癌治療風貌」，演講中列舉多名病患治療前後的改變，讓民眾更清楚肺癌的治療過程。他強調，雙和醫院肺癌中心研發免疫圖譜建立個人化免疫治療的基礎，另外和日本醫療機構合作積極開發免疫細胞治療技術，與民眾一起合力抗癌。

(中國時報)

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