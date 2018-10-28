徐耀昌、徐定禎 南庄拚人氣

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣長候選人徐耀昌27日成立南庄、三灣總部，他說，北橫公路最後一哩路斗煥坪至三灣段任內已動工，通車後可帶動觀光發展，下午並成立工商團體後援會。另位候選人徐定禎也選在同一天成立競選服務處，「雙徐」接連多次在同鄉鎮展現人氣，頗有互相較勁意味。

徐耀昌表示，北橫公路地方爭取20多年，歷經6、7位交通部長，最後一哩路斗煥坪至三灣段工程，在他任內已經開工動土，達成地方心願，預計明年底前完工，全線貫通後，將可紓解市區交通，促進三灣、南庄觀光產業發展，南庄更獲國際慢城認證，發展潛力無窮。

工商團體另於下午成立後援會，商業會理事長戴美玉、工業會理事長余增國帶領工商代表為徐耀昌加油打氣，肯定他上任成立招商馬上辦中心，跨局處協助企業排除相關投資障礙，招商成果亮麗。

對手民進黨禮讓無黨籍的候選人徐定禎，也成立南庄競選服務處，縣議員候選人鍾道明、謝建宇、李貴富、陳光軒及南庄鄉代表、村長候選人及支持群眾，紛紛到場熱情相挺。

徐定禎強調，營養午餐一定說到做到，也提到頭份鎮長剛上任時負債6000餘萬，5月決算時盈餘3.1億，只要有心經營，營養午餐財源不是問題。他另訴求鑽石婚將全面發放禮金，彰顯珍貴與難得。

(中國時報)

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