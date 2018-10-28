花博后里鄉親日 參觀人次逾2.6萬

2018年10月28日 04:10 中國時報 陳淑娥 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中世界花博下周正式登場，台中市政府27日舉行后里鄉親日活動，單日湧入2萬6000人次！森林、馬場兩部分園區各項場館設施大受市民青睞。市府表示，專屬台中市民的「花博卡」申辦數量已經突破150萬張，創下全國各縣市市民卡的最高紀錄！

后里園區分為多元地景的「森林園區」及花馬樂園「馬場園區」，透過人行景觀步道「花馬道」串連。森林園區主展館「發現館」，則讓遊客體驗從海拔0的出海口至3886公尺雪山山頂的大甲溪生態之旅；5層樓高的裝置藝術「聆聽花開的聲音」，更是亮點。

馬場園區的「大台中山手線小火車」也同步啟運，主場館「花舞館」以花朵為概念用大小兩個圓形展覽空間構成，小圓「蘭花館」為長期蘭花展、大圓「競賽館」將舉辦不同主題花藝競賽，吸引民眾大排長龍。

新建全國規模最大的馬術競技場，由哈薩克阿拉木圖馬術特技團展現技術高超的馬術花式表演，博得鄉親如雷掌聲。觀旅局表示，后里鄉親日共湧入2萬6000人次，各項交通管制、人員服務及人力調度等測試結果整體順暢。

市府昨公布花博全票設計樣式，票面圖樣採深色設計，就像花博卡的「黑夜款」。交通局長王義川表示，花博卡的功能及好康豐富多元，獲得廣大迴響，從9月起開放市民至公所臨櫃申請，隨辦隨領，平均每天超過6000張，申請數已超過150萬張。

(中國時報)