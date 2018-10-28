善打青年牌 勇邀新住民站台

張麗善（右二）成立青年後援會，邀國民黨青年立委蔣萬安（中）擔任青年團長。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導
李進勇（右四）成立新住民後援會，新住民祝「勇伯當選」。（張朝欣攝）

雲林縣長候選人張麗善27日成立青年後援會，邀國民黨立委蔣萬安擔任青年團長，號召「外漂」青年返鄉一起「投藍」。對手李進勇則成立新住民後援會，訴求「既來之則安之」，要讓新住民兄弟姊妹們在雲林安居樂業。

尋求連任的李進勇27日在斗六市成立新住民後援會，來自大陸、越南、印尼、泰國等國的新住民們在現場大喊「勇伯當選」，力挺李進勇連任，繼續用愛與正直陪伴新住民成長，並感謝縣政府多年對於新住民的關心與扶持。

李進勇表示，雲林新住民在籍人口將近1萬6000人，縣政府在3年多前就提出「既來之則安之」政策，從生活輔導到就業培力，不僅要讓加入台灣這個大家庭的新住民生活過得好，也要讓新住民經濟上有依靠、有進入職場的謀生能力。

張麗善則邀立委蔣萬安前往虎尾競選總部，參加青年後援會並擔任雲林青年團團長，蔣萬安表示此次南下號召雲林縣青年就是要「投藍」、就是要「挺善」，唯有張麗善才能給青年一個更好的未來，「麗善上場，雲林得分」。

張麗善說，雲林年輕人外漂是雲林既老又窮的主因，年輕人無法留在家鄉是因為他們沒有舞台、沒有工作機會，所以她提出要為年輕人找頭路、要幫年輕人搭舞台的政見，希望雲林青年能夠根留家鄉。

張麗善強調要透過雲林國際商港的開通，讓工商產業蓬勃發展，並提供更多元的工作機會給雲林年輕人。另外也要設創客基地、激發創新與創造的能量，讓雲林成為創客天堂。

(中國時報)

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