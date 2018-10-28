長者披嫁紗 一圓青春夢

2018年10月28日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

披嫁紗是每個女生一輩子最美的夢想，但早年多少女孩因家計窘困，終身大事只能草草了事，萬巒鄉赤山社區發展協會理事長潘嘉明為幫長者彌補遺憾，27日特與婚紗公司合作替18對「新人」圓青春夢，當中有人老伴雖離世，但當她們由兒孫牽手走上紅毯時，場面格外溫馨。

「我結婚時包袱整理好就過去了，哪有什麼禮服可以穿。」穿上婚紗的潘姓阿嬤，難掩羞澀地分享首披嫁衣的喜悅，她不諱言地說，年紀雖大，但看到別人穿婚紗出嫁時，還是會羨慕，不過現在她也有了。

這場別出心裁的婚紗圓夢秀，一早在赤山國小登場，18對30至90歲不等的「新人」手挽手走上紅毯，場面令人動容，因有的是攜手走過一甲子的銀髮夫妻，有的則是「子代父職」相伴大半人生的母子，當中還有孫子牽著阿嬤，感動的氛圍與鑽石金婚非常不同。

潘嘉明說，當初是為籌畫老照展、四處蒐集照片時，聽到不少老人家在說，「結婚都沒拍照了，哪來的生活照」，才興起做這件事的念頭，而與婚紗公司老闆娘潘美君接洽後，決定以她的建議來辦場不一樣的婚紗圓夢秀，因為她說得很對，「不應限制一對」。

潘美君說，她是在地人能了解鄉下生活辛苦，且生在單親家庭，更能體會母親一人拉拔子女的辛勞，她們比誰都偉大，不應守寡而失去圓夢機會，由最重要的家人牽起她們的手，也是一種愛的體現。

(中國時報)